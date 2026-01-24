Abdullah Öcalan'dan Devlet Bahçeli'ye kilim hediyesi: İşte DEM Parti ziyaretinin perde arkası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2024'te Meclis'te DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan ve "Öcalan gelsin Meclis'te PKK'ya silah bırakma çağrısı yapsın" manasına gelen sözleriyle kurulan Terörsüz Türkiye sürecinde en son komisyonun İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin 16 sayfalık tutanakları TBMM tarafından paylaşıldı.

Devam eden süreç içinde 12 Aralık 2025'te DEM Parti heyetinden MHP lideri Bahçeli'ye bir ziyaret düzenlenmişti. Bu ziyaretin perde arkası bizzat Bahçeli'nin anlatımıyla ortaya çıktı. Tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve tv100 programcısı Başak Şengül'ün görüştüğü Bahçeli, ziyarette kendisine terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Şanlıurfa'da özel olarak dokuttuğu bir kilimin hediye edildiğini açıkladı.

DEM PARTİ İLE TOKALAŞMA NASIL OLDU?

MHP Lideri Bahçeli, kamuoyunda sürpriz olarak değerlendirilen Meclis'te DEM partililerle tokalaşmasına dair konuşarak "DEM Parti ile tokalaşmama dair pek çok yorum yapıldı; o tokalaşma anlıktı." dedi.

Bahçeli açıklamasında "Cumhurbaşkanımızın Meclis’in açılışındaki konuşmasından sonra Türkiye Yüzyılı ile ilgili dilek ve temennilerinden sonra şöyle bir Genel Kurul salonuna baktım. Bizim milletvekili arkadaşlarımız ve AK Partililer alkışlıyordu ancak muhalefet bakıyordu.

O esnada Türkiye adına bir adım atılması gerektiğini düşündüm ve gidip DEM Partililer ile tokalaştım. Aralarında yakınını kaybeden bir vekil de vardı, kendisine de başsağlığı diledim, şaşırdılar." ifadelerini kullandı.

"TERÖRİST ELEBAŞI İFADESİNDEN KURUCU ÖNDERLİK TANIMINA GEÇTİM"

Öcalan hakkındaki "Kurucu önderlik" tanımını kullanmasıyla ilgili de konuşan Bahçeli "Biliyorsunuz tokalaşmadan sonra 'Öcalan gelsin DEM Grubu’nda konuşsun.' dedim ve 'terörist elebaşı' ifadesinden 'kurucu önderlik' tanımına geçtim." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"A noktasından B noktasına ulaşmanın en kısa yolu bir doğru çizmektir. Eğri yolunuzu uzatır. A noktası Türkiye Cumhuriyeti ise B noktası da kurucu önderliktir. Terörü yok etmenin en hızlı yolu budur. Ülkemizin milletimizin barış içinde güçlü olması, teröre ayrılan kaynakların refaha ve yatırıma akması önemlidir."

ÖCALAN BAHÇELİ’YE ÖZEL KİLİM DOKUTMUŞ

DEM Parti ziyaretinde verilen, Öcalan'ın Bahçeli için dokuttuğu hediye kilimin görüntüleri de ortaya çıkarken Bahçeli söz konusu ziyaret ve hediye kilimle ilgili şunları söyledi:

"12 Aralık 2025 tarihinde DEM Parti heyeti Meclis’te bizleri ziyaret ettiklerinde kurucu önder Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu bir kilimi bize hediye etti.

Kendisine Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti için teşekkür ediyorum. Bunu memnuniyetle karşıladım ve bizi ziyaret eden heyete şunu söyledim: Kültürümüzde her kilimin bir ismi vardır, bu kilime de 27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi adını veriyorum."