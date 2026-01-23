Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer'e verilen hapis cezasına tepki: Karar Terörsüz Türkiye'ye taban tabana zıt

Görevden alınan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e CHP'nin "kent uzlaşısı" politikasıyla ilgili terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine MHP lideri Devlet Bahçeli'den tepki geldi. Bahçeli, bu kararı "Terörsüz Türkiye sürecine taban tabana zıt" olarak nitelerken "Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yok" ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer'e verilen hapis cezasına tepki: Karar Terörsüz Türkiye'ye taban tabana zıt
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in CHP'nin DEM Parti'yle "kent uzlaşısı" kurmasıyla ilgili açılan davada mahkeme; 'Silahlı terör örgütü üye olmak' suçundan Ahmet Özer hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SON BİR ASRIN EN MÜESSİR ATILIMI"

Gelişmeye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tepki geldi. Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında kararın Terörsüz Türkiye süreciyle olan çelişkisine dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Terörsüz Türkiye” hedefi geride kalan son bir asrın en müessir atılım ve amacıdır. Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır. Bu kapsamda herkes ve hepimiz buna binaen hareket ve hizmetle mükellef olduğumuzu unutmamamız gerekmektedir.

"MAHŞERİ VİCDANDA HİÇBİR KARŞILIĞI YOK"

Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’e, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi “Terörsüz Türkiye” gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur.

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir. Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak şekilde, milli birlik ve beraberlik hissiyatına adli ve ahlaki destek vermesi akut beklentimizdir.

https://x.com/dbdevletbahceli/status/2014763024893043176

