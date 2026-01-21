Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Devlet Bahçeli'den çirkin bayrak provokasyonuna sert sözler: Sorumlusu DEM Parti'dir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mardin’in Nusaybin ilçesinde gerçekleşen hain bayrak provokasyonuna yönelik çok sert bir tepki gösterdi. Bahçeli, yaşanan olaylardan doğrudan DEM Parti’yi sorumlu tutarak partiye yönelik net bir çağrıda bulundu. İşte detaylar...

Devlet Bahçeli'den çirkin bayrak provokasyonuna sert sözler: Sorumlusu DEM Parti'dir!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 12:55
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 13:18

MHP lideri Devlet Bahçeli, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılan çirkin bayrak provokasyonu konusunda sert bir açıklamada bulundu.

Devlet Bahçeli'den çirkin bayrak provokasyonuna sert sözler: Sorumlusu DEM Parti'dir!

Bahçeli olayla ilgili DEM Parti'yi sorumlu tutarken, "DEM Parti bir karar vermek durumundadır" dedi.

"BUGÜNE KADAR YAŞANAN EN AĞIR PROVOKASYON"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"'Terörsüz Türkiye' ile 'Terörsüz Bölge' adımları hız kazandıkça, barış ve huzur kuşağı güçlendikçe husumet ve huşunet cephesinin, mayası ve meşrebi lekeli çevrelerin provokasyonları da tehlikeli ölçüde tırmanmaktadır. Terörizmi ve terör örgütlerinin hain emellerini politik ve stratejik vasıta olarak kullanan, bu doğrultuda kumanda eden, aralarında tanıdık bazı ülkelerin de yer aldığı muhtelif ve muhasım mihraklar hem Türkiye’nin hem de bölge devletlerinin güvenlik ve istikrar arayışlarından ileri düzeyde rahatsızlardır.

Anadolu coğrafyası ile Ortadoğu ve Afrika üzerinde zulüm senaryoları refakatinde hegemonya mücadelesi yürüten, bundan mülhem devlet altı örgüt, grup, oluşum ve bölücü terör odaklarını besleyip kışkırtan karanlık bir akıl kaos ve kriz girdabının sürekli genişlemesini projelendirmektedir. “Terörsüz Türkiye” hedefinin icra ve ikmaliyle anılan zalim projenin yırtılıp atılacağı, nifak ve fesat üreten zehirli kaynakların kurutulacağı ortadadır. Mardin’in Nusaybin ilçesinde geçişe kapalı sınır kapısını zorlaya zorlaya açmaya ve buradan da geçmeye kalkışan bölücü örgüt yandaşlarının Türk bayrağına yönelik mütecaviz saldırısı bugüne kadar yaşanan provokasyonların en ağırı olarak karşımızdadır.

Devlet Bahçeli'den çirkin bayrak provokasyonuna sert sözler: Sorumlusu DEM Parti'dir!

"EN BÜYÜK SORUMLU DEM PARTİ'DİR"

Grup toplantısını Nusaybin’de yapan DEM Parti’nin ve bu kapsamda konuşma yapan eşbaşkanların Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumlu oldukları açıktır. Özellikle DEM Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan’ın; dikkat, ciddiyet, fehamet, nezaket, mehabet, mensubiyet, mesuliyet, kemaliyet, akli ve vicdani duyarlılık taşımayan gafil konuşmasının mahut tahrik ortamının tansiyonunu iyice arttığı bir gerçektir. Gelişmeler milletimiz ve ülkemiz adına kaygı vericidir. Terörsüz Türkiye’nin aşama aşama gerçekleştiği şu günlerde dil, üslup ve zihniyet sorununun yoğunlaşması maalesef gerilimi canlı tutmakta, ümitleri sekteye uğratmaktadır.

"DEM PARTİ, ÖCALAN'IN YANINDA MI YOKSA KARŞISINDA MIDIR?"

DEM Parti bir karar vermek durumundadır:

PKK’nın kurucu önderinin yanında mı yoksa karşısında mıdır?

Terörün yedeğinde mi duracak, yoksa terörsüz bir geleceğe hizmet mi edecektir?

Silah ve şiddetin yanında mı yer alacak, yoksa siyaset ve demokrasinin erdemine bağlı mı kalacaktır?

Kürt kardeşlerimizi asılsız, mesnetsiz ve yalan iddialarla kışkırtarak milli birlik ve bütünlüğümüze zarar vermeye devam mı edecek, yoksa milletimizin tamamını kucaklayan Türkiye partisi olmanın onur ve şerefiyle mi müşerref olacaktır?

Suriye Cumhuriyeti devletinin iç istikrar mücadelesini, siyasi ve toprak bütünlüğünü muhafaza kararlılığını ırkçı ve faşizan bir anlayışla karalamak tek kelimeyle şuursuzluk ve art niyetliliktir. DEM Parti Kürt kardeşlerimizi ajite etmekten, Siyonizm’in değirmenine su taşımaktan, küllenen ateşi maşa gibi karıştırmaktan derhal vazgeçmelidir.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Siyonist-emperyalist kumpas devreye girmiş ve al bayrağımız şerefsizce indirilmiştir. Bunun geri planında kapalı devre çalışan bir istihbarat operasyonun varlığından hiç kimse kuşku duymamalıdır. Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsali, şehitlerimizin örtüsü, milli birlik ve beraberliğimizin simgesidir. Bayrağımıza musallat olmakla kalmayıp akıl hocalığı yapan, plan ve tatbik safhasında faal halde bulunan kim ya da kimler varsa en ağır şekilde cezalandırılmalı, istihbarat servisleriyle bağlantıları da araştırılıp açıklanmalıdır. Meselenin şakaya gelir yanı, hafife alınacak tarafı yoktur.

Devlet Bahçeli'den çirkin bayrak provokasyonuna sert sözler: Sorumlusu DEM Parti'dir!

"HERKES AKLINI BAŞINA ALMALIDIR"

Türk bayrağı Türk milletidir, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik nişanesidir. Herkes aklını başına almalıdır. Sabır ve sinirleri tahrip etmenin sonu hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, bilakis ve bilahare uzatılan el kalkan yumrukla yer değiştirebilecektir. Terörsüz Türkiye’den taviz vermeden, provokasyonlara son derece dikkat ve uyanıklık göstererek barış ve huzur yolculuğu devam etmelidir. Ancak “Terörsüz Türkiye” bahanesine sığınarak da milli onur ve namusumuzla oynamaya heves edenlerle, milli ve manevi değerlerimizi tartışmaya açmak için hava koklayanlara amansız bir mücadele ruhuyla direniş gösterileceği herkesçe bilinmelidir.

Devlet Bahçeli'den çirkin bayrak provokasyonuna sert sözler: Sorumlusu DEM Parti'dir!

"O GÜN İŞTE BUGÜNDÜR"

Ay yıldızlı al bayrağımıza uzanan pis elleri, iğrenç emelleri, ilkel ve ilkesiz terörist sevicileri varlığımın tüm yönleriyle kınıyor ve lanetliyorum.
SDG/YPG terör örgütüdür, Kürt kardeşlerimizi temsil edemeyecektir. Son tahlilde Fırat’ın doğusu, tıpkı batısı gibi terörden ve kanlı hesaplardan tamamıyla arındırılmalıdır. O gün işte bugündür."

#Gündem
