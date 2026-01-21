Cumhurbaşkanı Erdoğan - Devlet Bahçeli görüşmesinin saati belli oldu

Kategoriler
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00’da MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirecek. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde olacak.
Görüşmeye ilişikin detayları İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
""Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecektir."