Cumhurbaşkanı Erdoğan Atlas Çağlayan’ın annesiyle görüştü! 'Bu işin sonuna kadar takipçisiyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın aracılığıyla İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanma sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BU İŞİN PEŞİNDEYİZ"

Bakan Göktaş, Güngören ilçesinde aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini evinde ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Ziyarette Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, acılı anne Gülhan Ünlü ile görüştürdü. Aileye sabırlar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi olayını da hatırlatarak, "Dün kabine toplantısında da bu işin sonuna kadar peşinde olma kararlılığında olduğumuzu bakan arkadaşlarımın hepsine söyledim. Ayrıca daha sonra basın toplantısında da bunu açıkladım. Bunun takipçisiyiz. Hafta sonu İstanbul’a geldiğimde sizleri ziyaret etmek isterim. Atlas ne kadar güzel bir evlat. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah sabırlar versin. Bize ne düşüyorsa, Mahinur Hanım da her an yanınızda olacak. Allah sabrınızı artırsın" dedi.

ANNE GÜLHAN ÜNLÜ: "DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını dinlediğini ve çok mutlu olduğunu kaydeden anne Gülhan Ünlü, "Sizden bunları duymak bir anne olarak beni çok mutlu etti. Benim özellikle sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Sizin yardımınıza çok ihtiyacım var. Varlığınızı o kadar hissettirdiniz ki bana umut oldu. İçime su serptiniz. Herkes yanımızda. Devletimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.