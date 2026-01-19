Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atlas Çağlayan ve Minguzzi çıkışı: 'Hesap sormak görevimiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklara yönelik gerçekleşen şiddet olayları için hesap soracaklarını belirterek şunları söyledi:

"Terörle şiddetle silahla hiçbir yere varılamayacağını anlamak için daha kaç çocuğun ölmesi lazım? Atlas yavrumuzu katleden canilerin burada özellikle yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Ve bu konuyla ilgili olarak da üzerimize düşen neyse onu sonuna kadar getirmenin ahdi ve kararlılığı içinde olduğumuzu söylemek istiyoruz. Minguzzi olayı neyse Atlas olayı da bizi acılara boğmuştur. Bunlar kabul edilemebilir şeyler değil. Başta Adalet Bakanı olmak üzere, yargının tüm kurulları İçişleri Bakanı olmak üzere tüm bunların üzerine gitmek vazifemizdir. Pırlanta gibi yavru nasıl acımasızca katledilir? Hesabını sormak görevimizdir"