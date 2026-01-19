Atlas'ın ailesini tehdit eden 3 şüpheliye tutuklama talebi

Güngören'de 15 yaşındaki akranı tarafından öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüpheliler için polis harekete geçti. Atlas Çağlayan’ın annesine tehdit mesajları atan 1 kişi daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 6'ya yükselmişti.

TUTUKLAMA TALEBİ

Atlas ailesini tehdit eden 3 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan ve aileyi tehdit eden kişiler ile ilgili çalışma başlatılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir işletme önünde, 14 Ocak çarşamba günü, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. arasında "yan bakma" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Çıkan kavgada E.Ç., ‘sustalı’ diye bilinen bir bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara gönderilen 18 yaşından küçük katil zanlısı E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.