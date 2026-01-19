Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Atlas'ın ailesini tehdit eden 3 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Güngören'de cani bir akranı tarafından öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüpheliler hakkında yeni gelişme yaşandı. Aileyi tehdit eden 3 şüpheliye tutuklama talep edildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 15:31

Güngören'de 15 yaşındaki akranı tarafından öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüpheliler için polis harekete geçti. Atlas Çağlayan’ın annesine tehdit mesajları atan 1 kişi daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 6'ya yükselmişti.

TUTUKLAMA TALEBİ

Atlas ailesini tehdit eden 3 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan ve aileyi tehdit eden kişiler ile ilgili çalışma başlatılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir işletme önünde, 14 Ocak çarşamba günü, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. arasında "yan bakma" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.
Çıkan kavgada E.Ç., ‘sustalı’ diye bilinen bir bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Atlas'ın ailesini tehdit eden 3 şüpheliye tutuklama talebi

Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara gönderilen 18 yaşından küçük katil zanlısı E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Tunç Atlas Çağlayan'ın babası ile görüştü: 'Sonuna kadar takipçisiyiz'
#Gündem
