Ahmet Minguzzi'nin annesinden Atlas'ın annesine mesaj! Cevabı yürek yaktı

Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın canice öldürüldüğü olay akıllara Kadıköy'deki Ahmet Minguzzi cinayetini getirdi. "Suça sürüklenen çocuk" tartışmasını yeniden gündeme taşıyan olay sonrası gerekli yaptırımların artırılması konusunda tartışmalar devam ederken benzeri bir olay da Güngören'de yaşandı.

BIÇAKLAYAN ÇOCUK TUTUKLANDI

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde 14 Ocak'ta bir baklavacının önünde yan baktın meselesinden çıkan kavgada, bıçakla yaraladığı Atlas Çağlayan'ın (16) hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan E.Ç. (15), Güngören Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

CEVABI YÜREK YAKTI

Acılı anne Gülhan Çağlayan'a destek olan isimlerden biri de Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi oldu. Şu an Mekke'de olduğunu söyleyen Minguzzi en yakın zamanda yanına geleceğini söyledi.

"CİĞERİM YANDI SİZİNLE, ŞİMDİ BAŞIMA GELDİ"

Anne Çağlayan "Ahh ilk aklıma siz geldiniz benim de ciğerim yandı sizinle, şimdi başıma geldi" cevabını yazdı. Anne Minguzzi bu yazışmayı "Bundan sonra mağdur aileler olarak böyle mesajlaşmalarız mı olacak? Çok yazık.." notuyla

sosyal medya hesabından paylaştı.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde 14 Ocak'ta birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan (16) ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç. (15), sustalı diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (16) yaralamıştı.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, şüpheli E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.