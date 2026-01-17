Menü Kapat
Ahmet Minguzzi'nin annesinden Atlas'ın annesine mesaj! Cevabı yürek yaktı

Türkiye Kadıköy'de gittiği pazarda canice katledilen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin şokunu atlatamamışken bir acı haber de dün İstanbul Güngören'den geldi. 15 yaşındaki şahıs 'yan baktın' tartışmasında 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürdü. Ahmet Minguizzi'nin annesi Yasemin Minguzzi acılı anne Gülhan Çağlayan'a ulaşarak mesajını iletti. Annenin yazdığı cevap yürek yaktı.

Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın canice öldürüldüğü olay akıllara Kadıköy'deki Ahmet Minguzzi cinayetini getirdi. "Suça sürüklenen çocuk" tartışmasını yeniden gündeme taşıyan olay sonrası gerekli yaptırımların artırılması konusunda tartışmalar devam ederken benzeri bir olay da Güngören'de yaşandı.

Ahmet Minguzzi'nin annesinden Atlas'ın annesine mesaj! Cevabı yürek yaktı

BIÇAKLAYAN ÇOCUK TUTUKLANDI

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde 14 Ocak'ta bir baklavacının önünde yan baktın meselesinden çıkan kavgada, bıçakla yaraladığı Atlas Çağlayan'ın (16) hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan E.Ç. (15), Güngören Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Ahmet Minguzzi'nin annesinden Atlas'ın annesine mesaj! Cevabı yürek yaktı

CEVABI YÜREK YAKTI

Acılı anne Gülhan Çağlayan'a destek olan isimlerden biri de Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi oldu. Şu an Mekke'de olduğunu söyleyen Minguzzi en yakın zamanda yanına geleceğini söyledi.

Ahmet Minguzzi'nin annesinden Atlas'ın annesine mesaj! Cevabı yürek yaktı

"CİĞERİM YANDI SİZİNLE, ŞİMDİ BAŞIMA GELDİ"

Anne Çağlayan "Ahh ilk aklıma siz geldiniz benim de ciğerim yandı sizinle, şimdi başıma geldi" cevabını yazdı. Anne Minguzzi bu yazışmayı "Bundan sonra mağdur aileler olarak böyle mesajlaşmalarız mı olacak? Çok yazık.." notuyla
sosyal medya hesabından paylaştı.

Ahmet Minguzzi'nin annesinden Atlas'ın annesine mesaj! Cevabı yürek yaktı

OLAY NASIL YAŞANDI?

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde 14 Ocak'ta birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan (16) ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.
Kavgada E.Ç. (15), sustalı diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (16) yaralamıştı.
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Polis ekipleri, şüpheli E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Ahmet Minguzzi'nin annesinden Atlas'ın annesine mesaj! Cevabı yürek yaktı
Güngören'de çocuklar arasında 'yan baktın' kavgası: Atlas Çağlayan öldürüldü
