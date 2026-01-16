Menü Kapat
17 yaşındaki Atlas Çağlayan 'yan baktın' kavgasında öldürüldü

İstanbul'un Göngören ilçesinde yaşları 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Çağlayan, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

17 yaşındaki Atlas Çağlayan 'yan baktın' kavgasında öldürüldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 11:22

'un Göngören ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merter Mahallesi'nde bir restoranda 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Restorandan dışarı çıkan iki grup arasındaki tartışma, kısa süre içerisinde büyüyerek dönüştü.

17 YAŞINDAKİ GENÇ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Sokaktaki kavgada 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Durumun çevredekiler tarafından yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralanan Atlas Çağlayan, sağlık ekipleri tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayak hayatını kaybetti.

KANLI KAVGA, "YAN BAKTIN" TARTIŞMASINDAN ÇIKMIŞ

17 yaşındaki talihsiz gencin ölümüyle sonuçlanan kavganın sebebi ise duyanları şaşkına çevirdi.

Polisin yaptığı çalışmada, birbirlerini daha önce tanımayan E.Ç. ile Atlas Çağlayan'ın "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga ettikleri belirlendi.

ŞÜPHELİ VE ARKADAŞLARI YAKALANDI

Öte yandan polis ekipleri, şüpheli E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

