Avukat Serdar Öktem'in suikasta uğradığı anlar ortaya çıktı! Her şey saniyeler içinde oldu

Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Şişli'de korkunç bir suikast sonucu öldürüldü. Ofisinden çıktıktan sonra Öktem'i araçlarıyla takip eden tetikçiler, trafikte bekleyen avukatı yayım ateşine tuttular. Saldırı sonucu Öktem'in vücuduna 2'si başına olmak üzere dört kurşun isabet etti. Öktem hastaneye kaldırılsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Korkunç suikastın görüntüleri ise aylar sonra ortaya çıktı. Görüntülerde; araçtan aynı anda hızla inen tetikçiler Öktem'in aracına ateş açıyor. Saldırganların aracı yaylım ateşine tutması ve bölgeden ayrılmaları sadece saniyeler sürdü.

10 KİŞİ CEZAEVİNDE

Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında; İstanbul Emniyeti'nce düzenlenen seri operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan toplam 14 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 4'ü ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.