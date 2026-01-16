Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı! 18 milyon TL'yi istediler, 300 bin TL borç kaldı

Ankaralı Turgut'un 4 çocuğu, babalarının tedavisinde kullanılmak üzere düzenlenen yardım gecesinde 18 milyon TL toplandığını öne sürerek, kendi paylarının verilmesini istedi. Açılan davada toplanan paranın 18 milyon TL değil, 250 bin TL olduğu ortaya çıktı.

ANKARALI TURGUT'UN MİRAS DAVASI SONUÇLANDI

Akciğer kanseri nedeniyle 2024 yılında vefat eden Ankaralı Turgut, hastanede tedavi gördüğü günlerde kendisi için toplanan yardım paralarıyla ilgili olarak kızı Eylem Boran dışındaki çocuklarıyla gerilim yaşamıştı. Ankaralı Turgut, toplanan yardım paralarını istedikleri için kızı Eylem Boran dışındaki çocukları; Haydar Karataş, Özlem Karataş, Hasret Karataş ve Ersoy Karataş'ı evlatlıktan reddetmişti.

ANKARALI TURGUT İÇİN TOPLANAN 18 MİLYON TL'Yİ İSTEDİLER, 300 BİN TL BORÇ KALDI

Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran; "Babamın tedavisi için 18 milyon TL toplandığı söylenildi. Bu parayı da benim yediğimi söylediler. Ben bugün babamın vasiyetini yerine getirdim. Babama söz vermiştim, çok şükür ki davayı kazandık" dedi. Boran, ayrıca; "Babamdan bana mirası olarak, şerefi, onuru, gururu ve 300 bin TL de borcu kaldı" ifadelerini kullandı.

ANKARALI TURGUT VASİYETİNİ BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Ankaralı Turgut, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara​'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" demişti.