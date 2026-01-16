Domuzun saldırısından son anda kurtarıldı! Hayatını arkadaşlarına borçlu

Kategoriler
Trabzon'da ava çıkan avcılar karşılaştıkları domuzun saldırısına uğradı. Avcıların ilk teması sırasında vurulan ve yaralı halde çalılıklar arasında saklanan yaban domuzu, ani bir hamleyle bulunduğu yerden fırlayarak yakınına gelen 64 yaşındaki avcı Hasan Hacıhamzaoğlu'na saldırdı. Domuz, saldırdığı avcıyı yere düşürürken avcıların hızlı müdahalesiyle yaban domuzu vurularak etkisiz hale getirildi. Hasan Hacıhamzaoğlu olayda bacağından yaralanırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi...