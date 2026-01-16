Tam 3 milyonluk altınla kayıplara karıştı! Korku dolu anlar kameraya yansıdı

İstanbul Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanı, güpegündüz maskeli ve silahlı bir şahıs tarafından hedef alındı. İş yerine girerek silahını doğrultan saldırgan, iş yeri sahibinden yanında getirdiği çantayı yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınla doldurmasını istedi. Bu sırada içeride bulunan bir kadın müşterinin büyük korku yaşadığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İş yeri sahibinin sükunetini koruyarak çantayı teslim etmesinin ardından hızla bölgeden uzaklaşan zanlıyı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kuyumcunun alarm butonuna basmasıyla olay yerine intikal eden emniyet güçleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına alarak kaçan şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.