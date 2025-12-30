Kuyumcudan kilolarca altın çalıp lüks araba satın aldılar

Iğdır Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında, dün gece saat 03.11 sularında büyük bir hırsızlık olayı yaşandı. Motosikletle olay yerine gelen ve kask takarak yüzünü gizleyen bir şahıs, iş yerinin kapısını kırarak içeri girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; şüphelinin telefon ışığı yardımıyla dükkan içerisinde hareket ettiği ve yaklaşık 5-6 kilogram ağırlığındaki altını alarak kayıplara karıştığı görüldü. Sabah dükkanını açmaya gelen işletme sahibi Habip Temirak’ın ihbarı üzerine Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı teknik inceleme başlattı.

ALTINLARLA LÜKS ARAÇ ALMIŞLAR

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, olaya karıştıkları saptanan İ.A. isimli kadın ile B.Ö. ve M.B. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda çalınan altın ve paraların bir bölümü ele geçirildi. İncelemelerde, zanlıların hırsızlıktan elde ettikleri nakit parayla BMW X5 marka lüks bir araç satın aldıkları ortaya çıktı. Söz konusu araca savcılık kararıyla el konuldu.

DÖRT AYRI SUÇTAN İŞLEM YAPILACAK

Emniyetteki sorguları devam eden şüpheliler hakkında; "iş yerinden hırsızlık", "iş yeri dokunulmazlığının ihlali", "mala zarar verme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen altınların yasal işlemlerin ardından sahibine teslim edileceği öğrenildi.