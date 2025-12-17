Menü Kapat
Kuyumculara şok baskın! Milyonlarca TL'lik ceza kesildi

Bursa'da kuyumcu ve emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerde milyonlarca TL'lik cezai işlem uygulandı. Bazı işletmelerin yetki belgelerinin de iptal edildiğini aktarıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 13:32

'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipler, yapılan şikayetler ve sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimleri artırdı.

Kuyumculara şok baskın! Milyonlarca TL'lik ceza kesildi

YETKİ BELGELERİ DE İPTAL EDİLDİ

Kuyumcularda yapılan denetimlerde 'Kuyum Ticareti Yetki Belgesi'nin olup olmadığı ve işletmenin adresinin doğruluğuna baktıklarını belirten Ticaret Bursa İl Müdürü İsmail Aslanlar, gerektiğinde aykırı davranan işletmelerin yetki belgelerini de iptal ettiklerini söyledi.

Kuyumculara şok baskın! Milyonlarca TL'lik ceza kesildi

MİLYONLARCA LİRALIK CEZA KESİLDİ

Bursa özelinde 2025 yılı başından bugüne kadar sonucu 168 emlakçıya toplamda 15 milyon 130 bin 274 TL, 82 kuyumcuya ise toplamda 16 milyon 400 bin TL kesildiğini aktaran Aslanlar; diğer işletmelere kesilen cezaları da sıraladı:

  • Bin 653 market, kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerde 1 milyon 327 bin 529 ürün denetlendi. 12 milyon 309 bin 768 TL
  • Marketlerde künye denetiminde 254 yaş sebze ve meyve künyesinde aykırılık tespit edilmesi üzerine 22 milyon 520 bin 77 TL olmak üzere toplamda 67 milyon TL üzerinde idari para cezası uygulandı.
