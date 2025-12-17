Kuyumculara şok baskın! Milyonlarca TL'lik ceza kesildi

Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipler, yapılan şikayetler kuyumcu ve emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimleri artırdı.

YETKİ BELGELERİ DE İPTAL EDİLDİ

Kuyumcularda yapılan denetimlerde 'Kuyum Ticareti Yetki Belgesi'nin olup olmadığı ve işletmenin adresinin doğruluğuna baktıklarını belirten Ticaret Bursa İl Müdürü İsmail Aslanlar, gerektiğinde aykırı davranan işletmelerin yetki belgelerini de iptal ettiklerini söyledi.

MİLYONLARCA LİRALIK CEZA KESİLDİ

Bursa özelinde 2025 yılı başından bugüne kadar denetim sonucu 168 emlakçıya toplamda 15 milyon 130 bin 274 TL, 82 kuyumcuya ise toplamda 16 milyon 400 bin TL ceza kesildiğini aktaran Aslanlar; diğer işletmelere kesilen cezaları da sıraladı: