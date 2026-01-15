Hollanda'da korkunç patlama! Sokaklar savaş alanına döndü

Hollanda'nın Utrecht şehrinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen şiddetli patlama büyük çaplı bir paniğe yol açtı. Patlamanın hemen ardından dar bir sokakta bulunan bir evde yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi yönlendirildi. Çevredeki binaların ve tarihi sokağın adeta savaş alanına döndüğü gözlemlenirken, yetkililer güvenlik amacıyla bölgedeki vatandaşları hızla tahliye etti. Patlamanın kesin nedeni hakkında henüz resmi bir bilgilendirme yapılmazken, olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin güncel veriler kamuoyuyla paylaşılmadı.