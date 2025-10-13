Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Hollanda'dan Çinli çip devine şok müdahale: Nexperia'ya el konuldu!

Hollanda otomotiv ve tüketici elektroniği için kritik öneme sahip çip tedarikçisi Nexperia'nın kontrolünü, ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek acil durum yasasıyla devraldı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 16:43

Hollanda hükümeti, Çinli devi Wingtech'e ait çip üreticisi Nexperia'nın yönetimine el koyarak Avrupa teknoloji sektöründeki en çarpıcı devlet müdahalelerinden birine imza attı.

Hükümet, ulusal ve Avrupa güvenliğine yönelik riskleri gerekçe göstererek, "ciddi yönetim eksiklikleri" nedeniyle nadiren kullanılan bir acil durum yasasını devreye soktuğunu açıkladı.

Hollanda'dan Çinli çip devine şok müdahale: Nexperia'ya el konuldu!

ACİL DURUM YASASI DEVREDE

Ekonomi İşleri Bakanlığı pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada "Malların Kullanılabilirliği Yasası"nı (Wet beschikbaarheid goederen) uygulamaya koyduğunu duyurdu.

Bakanlık son derece istisnai" bir adım olarak nitelenen müdahalenin, bir kriz anında Nexperia'dan gelen tedarik sürekliliğini sağlamayı ve kritik bilgi birikimini Avrupa topraklarında muhafaza etmeyi amaçladığını bildirdi.

Nijmegen merkezli ve dünya çapında yan kuruluşları bulunan Nexperia, otomotiv ve tüketici elektroniğinde kullanılan güç ve sinyal çipleri konusunda kilit bir tedarikçi konumunda. Firma, 2018'de Wingtech'in Yucheng Holding aracıyla satın aldığı, kökeni Philips'e dayanan önemli bir Avrupa tedarikçisi.

Hollanda'dan Çinli çip devine şok müdahale: Nexperia'ya el konuldu!

YÖNETİM KISITLANDI, HİSSELER DÜŞTÜ

Bakanlık, üretim faaliyetlerinin devam edebileceğini vurgulasa da, alınan önlemler devlete, iç kararları geçersiz kılma da dahil olmak üzere stratejik kararlar üzerinde kapsamlı yetkiler veriyor. Yetkililer detaylı suçlamaları yayınlamadı. Ancak kritik teknolojinin ve yeteneklerin Avrupa için kaybedilmesi riskine dikkat çekti.

Yetkililerin açıklamasında, "Bu karar, Nexperia tarafından üretilen malların (bitmiş ve yarı bitmiş ürünler) acil bir durumda temin edilemez hale gelmesini önlemeyi amaçlamaktadır" denildi.

Hollanda'dan Çinli çip devine şok müdahale: Nexperia'ya el konuldu!

Müdahale duyurusunun ardından Wingtech hisseleri pazartesi günü Şangay borsasında yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Çinli şirket, Nexperia'daki kontrol haklarının geçici olarak kısıtlandığını ancak ekonomik sahiplikten doğan faydaların korunduğunu ve yasal yollara başvuracaklarını sinyalini verdi.

ETİKETLER
#Teknoloji
#çin
#hollanda
#güvenlik
#Nexperia
#Wingtech
#Çip Üretimi
#Teknoloji
