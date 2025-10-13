Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Asansör kazasında ihmaller silsilesi! Pelin'in ölümünde bilirkişi raporuna ulaşıldı

Mersin'de yaşanan korkunç asansör kazasında hayatını kaybeden 33 yaşındaki Pelin Yaşot Kıyga'nın ölümüyle ilgili bilirkişi raporunda dehşete düşen detaylar ortaya çıktı. Kazada, kabini dengede tutmak için kullanılan denge ağırlıklarının kabine düştüğü belirlendi. Hazırlanan raporda, kazanın önlenebilir nitelikte olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Asansör kazasında ihmaller silsilesi! Pelin'in ölümünde bilirkişi raporuna ulaşıldı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 16:35

'de Pelin Yaşot Kıyga isimli kadının yaşamını yitirdiği asansör kazasına ilişkin sürüyor. 1 Ekim 2025 tarihinde Altaylılar Mahallesi'ndeki apartmanda meydana gelen olayda, Pelin Yaşot Kıyga'nın işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansör, 2'nci katta arızalandı. Kıyga'nın telefonla aradığı eşi Gökhan Kıyga (34), yardım etmek için merdivenle 2'nci kata indi. Bu sırada Pelin Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Asansör kazasında ihmaller silsilesi! Pelin'in ölümünde bilirkişi raporuna ulaşıldı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kabinden yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ve Gökhan Kıyga'nın eşini kurtarmaya çalıştığı anlar, kamerasına yansıdı. Tedaviye alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk annesi Pelin Kıyga, otopsinin ardından Tarsus Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında eski asansör firması yöneticisi S.S., yeni asansör firması yöneticisi M.K. ile çalışanı M.A. ve site yöneticisi F.M.C. gözaltına alınırken, 18 kişinin de ifadesine başvuruldu.

Kazadan bir süre önce site sakinlerinin apartmana ait WhatsApp grubunda, asansörde bir aydan uzun süredir arızalar yaşandığını gündeme getirdiği, sorunların devam etmesi nedeniyle yönetimin yeni bir firmayla bakım sözleşmesi yaptığı iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

Asansör kazasında ihmaller silsilesi! Pelin'in ölümünde bilirkişi raporuna ulaşıldı


BÜTÜN DELİLLER TOPLANDI

Kazanın ardından aralarında elektrik elektronik mühendisliği ve makine mühendisliği alanında A sınıfı iş güvenliği uzmanı ve akademisyen ile inşaat mühendisinin de olduğu bilirkişi heyeti tarafından binada yapılan incelemelerin yer aldığı 10 sayfalık rapor tamamlandı. Soruşturma dosyasına eklenen bilirkişi raporunda, olaya ilişkin tespitler, inceleme tutanakları, kazanın yaşandığı asansöre ait kabin fotoğrafları, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ile bina sorumlusunun yükümlülüklerine ilişkin bilgilere değinildi. Asansörün bakım ve onarımlarının 'G. Asansör' firması tarafından yapıldığına dair etiketlerin yer aldığı belirtilen raporda, 27 Mart'taki periyodik bakım sonrası Makine Mühendisleri Odası tarafından kontrol yapıldığı ifade edilirken, kontrol sonrası asansörün kullanılmasında sakınca olmadığı, tespit edilen uygunsuzlukların 27 Mart 2026 olan bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar giderilmesi gerektiği ve düzeltme süresinin 12 ay olduğu bilgilerinin yer aldığı 'Mavi etiket' (Can ve mal güvenliğiniz için hafif kusurlu seviyede risk oluşturduğunu belirten etiket) yapıştırıldığının görüldüğü belirtildi.

BETON AĞIRLIK DÜŞMÜŞ

Raporda, kazanın yaşandığı asansör sisteminde yapılan incelemede, kabin ve denge ağırlığını taşıyan halatların sağlam olduğu aktarıldı. Kazanın yaşandığı asansöre ait kuyu sisteminde yapılan incelemede ise asansörün denge ağırlığını taşıyan metal çerçevenin almış olduğu fiziksel darbeyle parçalanıp 2 parçaya bölünerek hasarlanmış olduğu belirtildi. Raporda, denge ağırlığını taşıyan metal çerçevenin bir bölümünün kuyu tabanına, diğer yarısının ise asansör kabini üzerine beton ağırlıklarla düştüğünün görüldüğü aktarıldı.

Asansör kazasında ihmaller silsilesi! Pelin'in ölümünde bilirkişi raporuna ulaşıldı


Kaza günü Pelin Kıyga'nın saat 07.20'de asansöre bindiği belirtilen rapora, asansör arıza kodları kayıtları da eklendi. Kayıtlara göre, asansörün saat 07.14'te 'Er59' hata koduyla 'Kabin ters yöne hareket ediyor' uyarısı verdiği belirtildi. Asansör kabinin saat 07.28'de eksi 1'inci kata düştüğü ifade edilen raporda, kaza sonrası asansörün 11 dakikada aralıklarla kontrol birimine 5 ayrı hata kodu daha gönderdiği dile getirildi.

TEDBİR ALINABİLİRDİ


Kazanın meydana geliş şekline ilişkin bilimsel değerlendirmelere yer verilen raporda, "Pelin'in olay günü saat 07.20 sıralarında arıza nedeniyle asansörde kalmış olduğu, saat 07.28'de ise asansörün eksi 1'inci kata düşmesi şeklinde yaşanan olayda asansörün arızası nedeniyle mekanik fren tesisatının devreye girerek asansörü sabitlediği ancak mekanik fren sisteminin devreye girişiyle eş zamanlı olarak devreye girerek elektrik motorunun devre dışı bırakması gereken anahtarın (switch-elektrik fren) fonksiyonunu yapamaması, denge ağırlığını yukarı doğru çekmeye çalışan motorun çalışmasını durdurmaması nedeniyle denge ağırlığının yukarı doğru çekilmeye zorlandığı, halat ile kasnağın patinaja geçtiği, yukarı çekilen denge çerçevesi-şaşesinin tavana vurduğu, bu işlemin denge ağırlık çerçevesi hasarlanana kadar devam ederek metal çerçeveyi-şaseyi hasara uğrattığı, çerçeve-şaşe bütünlüğünün bozulması ile denge bloklarının yüksekten asansör kabini üzerine düşerek kabin ve kabine bağlı sistemlere hasar vererek beton blokların kabin tavanını delip kabin içerisindeki kazalı Pelin'in yaralanması ve hastanede hayatını kaybetmesi şeklinde olayın cereyan ettiği, kazanın meydana gelmesinde kasıt unsuru olmamakla birlikte alınabilecek tedbirlerle önlenebilir nitelikte bir kaza olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Asansör kazasında ihmaller silsilesi! Pelin'in ölümünde bilirkişi raporuna ulaşıldı


Olayda hayatını kaybeden Pelin Kıyga'nın kusurunun olmadığı ifade edilen raporda, "Kazanın meydana gelmesinde asansörün gerektiği şekilde güvenli çalışmasını sağlamak için periyodik bakım ve onarımından sorumlu G. Asansör firmasının sorumlusunun, asansörün elektrik fren sisteminin devre dışı kalmasını önleyici tedbir, onarım ve bakımlarını yerine getirmemiş olması nedeniyle kusurlu olduğu belirlenmiştir. Bina yönetiminden sorumlu A. Yönetim firmasının, binayı kullanan apartman sakinleri adına asansörün güvenlik şekilde hizmet vermesinin sağlanabilmesi için bakım ve onarımdan sorulu firma/firmaları etkin şekilde denetlememesi, asansörde bina sakinlerince iletilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilmesi hususunda gerekli tedbirleri etkin şekilde alarak sonuçlandırma konusunda gereken özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması nedeniyle kusurlu olduğu tespitine ulaşılmıştır. Bu aşamada başka kurum ve kişilerin kazanın oluşumunda kusuruna rastlanmamıştır" denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Muş'ta korkunç kaza! Direksiyon başında sara nöbeti geçirdi
Alaşehir’de drift kazası yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı
ETİKETLER
#ölüm
#mersin
#güvenlik
#soruşturma
#asansör kazası
#Site Yönetimi
#Asansör Arızası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.