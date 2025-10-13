Muş'ta korkunç kaza! Direksiyon başında sara nöbeti geçirdi

Muş'ta seyir halinde ilerleyen sürücü sara nöbeti geçirdi. Faciadan dönülen kazda otomobil sürücüsü ATM'ye çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

SARA NÖBETİ GEÇİRDİ

İstasyon Caddesi'nde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken sara nöbeti geçiren sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Kontrolden çıkan araç, özel bir bankaya ait ATM'ye çarparak durabildi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kazada yaralanan olmadığı bildirildi.