Motosiklet sürücüsü takla attı: Kaza anbean kameraya yansıdı

Elazığ'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada takla atarak yere savruldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Çarpmanın etkisiyle havada takla atarak yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.