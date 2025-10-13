Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Banu İriç

Polis motora takılan cihazı görünce hayrete düştü: 138 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ'da trafiğe çıkan motosikletlinin aracına taktırdığı cihaz polis tarafından yakalandı. Tıpkı polis sireni gibi ses çıkaran cihaz taktıran şahsa 138 bin liralık ceza kesildi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 02:17
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 02:17

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde siren taktıran motosikletli polis denetiminden kaçamadı. Yakalanan sürücüye hem hem de ehliyetine el koyma yaptırımı uygulandı.

138 BİN LİRALIK CEZA


Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, S.C. idaresindeki motosiklette kumandalı polis sireni bulundu. Mevzuata aykırı şekilde sesli ve ışıklı uyarı tertibatı takan sürücüye, 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken, motosiklet de aynı süreyle trafikten men edildi.

