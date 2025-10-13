Polis motora takılan cihazı görünce hayrete düştü: 138 bin lira ceza kesildi

Kategoriler
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde siren taktıran motosikletli polis denetiminden kaçamadı. Yakalanan sürücüye hem para cezası hem de ehliyetine el koyma yaptırımı uygulandı.
Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, S.C. idaresindeki motosiklette kumandalı polis sireni bulundu. Mevzuata aykırı şekilde sesli ve ışıklı uyarı tertibatı takan sürücüye, 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken, motosiklet de aynı süreyle trafikten men edildi.