Nevşehir’de otomobil tarlaya uçtu: Ölü ve yaralı var!

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Doğala köyü yakınlarında, A.Ç. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Rasim E. olay yerinde hayatını kaybederken, A.Ç. ve Mustafa E. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Mustafa E. kaldırıldığı Derinkuyu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü A.Ç.’nin tedavisi Nevşehir Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.