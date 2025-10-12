Rize'den geçen Gürcistan tırı 3 kişinin sonu oldu

Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi'nde saat 15.15 sıralarında yaşanan olayda otomobil, Rize istikametinden Çayeli yönüne seyir halindeyken refüjü aşarak karşı yönden gelen Gürcistan tırının dorsesine çarpıp altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Çayeli Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Nuray Başar (48) ağır yaralı olarak araçtan çıkarılarak ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

2'Sİ OLAY YERİNDE 1 KİŞİ HASTANEDE CAN VERDİ

Ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan Ahmet Okumuş (71) ve Gülsüm Okumuş'un (60) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Nuray Başar (48) ise kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.