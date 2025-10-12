Menü Kapat
14°
 Selahattin Demirel

Rize'den geçen Gürcistan tırı 3 kişinin sonu oldu

Rize'de otomobilin karşı şeride geçerek Gürcistan plakalı tırın dorsesine çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası otomobilin son hali, kazanın şiddetini ortaya koydu.

KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
22:56
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
23:33

ilçesi Limanköy Mahallesi'nde saat 15.15 sıralarında yaşanan olayda otomobil, istikametinden Çayeli yönüne seyir halindeyken refüjü aşarak karşı yönden gelen Gürcistan tırının dorsesine çarpıp altında kaldı.

Rize'den geçen Gürcistan tırı 3 kişinin sonu oldu

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Çayeli Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Nuray Başar (48) ağır yaralı olarak araçtan çıkarılarak ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Rize'den geçen Gürcistan tırı 3 kişinin sonu oldu

2'Sİ OLAY YERİNDE 1 KİŞİ HASTANEDE CAN VERDİ

Ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan Ahmet Okumuş (71) ve Gülsüm Okumuş'un (60) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Nuray Başar (48) ise kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

