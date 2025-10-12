Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Otobüs firmaları rekabeti suikastla bitti! Tetikçi tutup öldürtmeye çalıştı

Aksaray'da bir otobüs firması sahibine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının altından rakip firma çıktı. Yakalanan saldırganın tetikçi olduğu belirlendi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
18:22
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
18:22

9 Ekim tarihinde Şehirlerarası Terminali'nde otobüs firması sahibi olan Kenan Y. (40) işten çıkıp eve gitmek istediği sırada Yiğit D. (20) tarafından tabancayla vuruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

3 el ateş eden şahsın 1 mermisi Kenan Y.'nin bacağına isabet ederken silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otobüs firmaları rekabeti suikastla bitti! Tetikçi tutup öldürtmeye çalıştı

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, Kenan Y. saldıran şahsı tanımadığını söyledi. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Yiğit D. ise polisin yaptığı araştırma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Otobüs firmaları rekabeti suikastla bitti! Tetikçi tutup öldürtmeye çalıştı

RAKİP FİRMA SAHİBİNİN PLANLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayın 4 kişi tarafından planlandığını ve bunlardan birinin de bir başka otobüs firma sahibi olduğunu belirledi.

Yakalanan şüpheli itirafında tetikçi olduğunu ve Adana ilinden geldiğini ifade etmesi üzerine elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen asayiş ekipleri diğer şüphelilerin de yakalanması için düğmeye bastı.

Otobüs firmaları rekabeti suikastla bitti! Tetikçi tutup öldürtmeye çalıştı

Yapılan operasyonda Vera Sezen A. (23), Faruk A. (30) ve İbrahim Yumuşak isimli şahsı da gözaltına aldı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayda şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra Aksaray Adliyesine sevk edilirken, Vera Sezen A., Faruk A. ve Yiğit D. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli İbrahim Yumuşak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili polisin inceleme ve savcılığın tahkikatı sürüyor.

