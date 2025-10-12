Hiç acımadılar! 2 kişiyi öldüresiye böyle dövdüler

Hatay'da sokak ortasında kaydedilen görüntüler kan dondurdu. 2 şahısın öldürüsiye dövüldüğü anlara ait görüntüler izleyenleri sarstı. Antakya'nın Güzelbur. Mahallesi'ndeki olayda 2 şahıs yerde yatan kişileri tekme ve yumruklarla dövgü. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şahsın yerde öldüresiye darp edildiği görüldü. Konuyla ilgili herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenilirken kavganın trafikte yaşanan tartışmanın ardından çıktığı tahmin ediliyor.