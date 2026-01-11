Gaziantep'te bir garip kaza! Araç motosiklete, motosiklet yayaya

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Olay, geçtiğimiz günlerde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yer alan Küsget Sanayi Oduncular Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, kavşakta motosiklete çarptı.
Savrularak kontrolden çıkan motosiklet ise yol kenarında yürüyen bir yaya çarptı. İki kişinin hafif yaralandığı ilginç kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.