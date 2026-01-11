Üç kişinin yaralandığı kaza kameralarda! Kavşakta birbirlerine girdiler

Kategoriler
Orta Mahalle Otagar kavşağında meydana gelen kazada H.I.'nin kullandığı otomobil ile H.U.'nun kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelirken, kazada yaralan sürücü H.U. ile yolcu E.G. ve diğer araçta yolcu olarak bulunan M.İ. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazanın görüntülerinde iki aracın çarpışma anı yer aldı.