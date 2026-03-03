Menü Kapat
TGRT Haber
Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Alanyaspor maçı canlı yayınlanacak

Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda dördüncü ve son hafta heyecanı yaşanıyor. GS maçı hangi kanalda açıklandı. Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken gruptaki liderliğini sürdürmek ve seriyi devam ettirmek için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip kupada oynadığı üç maçı da kazanarak yoluna kayıpsız devam ederken, Alanyaspor ise 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte ZTK Alanyaspor Galatasaray maçı yayın bilgileri…

Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Alanyaspor maçı canlı yayınlanacak
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda mücadele eden Galatasaray, dördüncü hafta karşılaşmasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki son maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Alanyaspor maçı canlı yayınlanacak

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta mücadelesinde Alanyaspor ile bu akşam karşılaşacak. Mücadele, Alanya Oba Stadı’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak.

Kupada aynı grupta yer alan iki ekip açısından karşılaşma büyük önem taşıyor. Galatasaray ilk üç haftada RAMS Başakşehir’i 1-0, Fethiyespor’u 2-1 ve İstanbulspor’u 3-1 mağlup ederek 9 puan topladı. Alanyaspor ise 7 puanla ikinci sırada bulunuyor ve grup aşamasını üst sıralarda tamamlamak için sahaya çıkacak.

Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Alanyaspor maçı canlı yayınlanacak

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, uydu üzerinden şifresiz şekilde izlenebilecek.

A Haber’in güncel frekans bilgileri şöyle:

TÜRKSAT 4A uydusunda 12053 MHz frekans, yatay (Horizontal) polarizasyon, 27500 Mbaud sembol oranı ve 5/6 FEC değerleriyle yayın yapıyor.

Ayrıca DIGITURK 32. kanal, D-SMART 35. kanal, TİVİBU 35. kanal, TURKSAT KABLO TV 56. kanal ve TURKCELL TV 52. kanal üzerinden de karşılaşma takip edilebilecek.

Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Alanyaspor maçı canlı yayınlanacak

A Haber 3 Mart yayın akışı şöyledir:

16.50 Ajans Akşama Doğru - Merve Türkay

18.50 Akşam Ajansı - Hikmet Öztürk

20.30 Alanyaspor-Galatasaray (ZTK Futbol Karşılaşması)

23.00 Gece Ajansı - Tahir İnan

Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Alanyaspor maçı canlı yayınlanacak

ALANYASPOR - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

Alanyaspor Galatasaray maçı, televizyon yayınının yanı sıra A Haber’in resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın sekmesi üzerinden de izlenebilecek. İnternet bağlantısı olan kullanıcılar, platformun canlı yayın bölümünden mücadeleyi takip edebilecek.

Alanya Oba Stadı’nda oynanacak mücadele, iki takımın kısa süre önce ligde karşı karşıya gelmesinin ardından yeniden sahne olacak. Galatasaray, geçen hafta Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında sahasında ağırladığı Alanyaspor’u 3-1 mağlup etmişti. Bu maçla birlikte iki ekip üst üste ikinci kez resmi müsabakada karşılaşacak.

Galatasaray maçı hangi kanalda? ZTK Alanyaspor maçı canlı yayınlanacak

ALANYASPOR - GALATASARAY PUAN DURUMLARI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda oynadığı üç maçın tamamını kazanarak 9 puanla ilk sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 6 gol atarken 2 gol yedi ve grup aşamasındaki performansıyla dikkat çekti.

Alanyaspor ise grupta 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray, Türkiye Kupası’nda son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde sahasında Fatih Karagümrük’e 2-0 yenilmiş, bu karşılaşmanın ardından organizasyonda çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Sarı-kırmızılı ekip söz konusu dönemde 22 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

#Spor
#Aktüel
