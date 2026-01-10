Adana'da kaygan yolda feci kaza kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda dün gece korkunç bir kaza meydana geldi. S.D.'nin kullandığı 34 NJK 219 plakalı otomobil yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarpıt. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.