Ekonomi
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı (bütün ilçeler)! TOKİ Denizli kura sonuçları 6.370 konut hak sahibi açıklandı mı?

TOKİ Denizli kura sonuçları için gözler toki.gov.tr adresine çevrildi. Denizli ilçesinde inşa edilecek olan 6.370 konutun hak sahipleri bugün gerçekleştirilen kura çekiminin ardından ilçe ilçe belirlenecek. Pamukkale, Merkezefendi, Honoz, Acıpayam, Balkan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Cameli, Çivril, Güney, Kale, Sarayköy ve Tavas ilçelerinde yapılacak konutlar için kuraya katılan vatandaşların gözü isim listelerine çevrildi. TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi PDF formatında ilan edilecek. TOKİ Denizli kura sonuçlarına göre asil listede yer alan vatandaşlar, idare tarafından belirlenen bankalarda konut sözleşmelerini imzalayacak ve taksit ödemelerine başlayacak. Peki TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Denizli kura sonuçları görüntüleme ekranı...

TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı (bütün ilçeler)! TOKİ Denizli kura sonuçları 6.370 konut hak sahibi açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.02.2026
15:55
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
15:55

TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında il il kura çekimleri gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre bugün proje kapsamında Denizli'de kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekiminin sona ermesinin ardından ise inşa edilecek olan 6.370 konutun isim listesi ilçe ilçe yayımlanacak. Vatandaşlar TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi aracılığıyla sıra no, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durum ve çekiliş no gibi bilgilere erişim sağlayabilecek. Hak sahibi olamayan vatandaşlara ise 5 bin TL başvuru ücretlerini, başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla iade alabilecek. Vatandaşlar tarafından TOKİ Denizli kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı (bütün ilçeler)! TOKİ Denizli kura sonuçları 6.370 konut hak sahibi açıklandı mı?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Denizli'de 6.370 konut için kura çekimi gerçekleştirildi ve sonuçlar online platformlardan erişime açıldı.
Denizli'de 6.370 sosyal konut için kura çekimi yapıldı.
Kura sonuçları talep.toki.gov.tr ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Hak sahibi olamayanların 5 bin TL başvuru ücretleri iade edilecek.
Konut teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması hedefleniyor.
Denizli'deki projeye toplam 48.579 vatandaş başvurdu.
TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı (bütün ilçeler)! TOKİ Denizli kura sonuçları 6.370 konut hak sahibi açıklandı mı?

TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2026

TOKİ Denizli kura çekimi canlı yayında ve noter huzurunda Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Saat 14.30'da başlayan kura çekiminin sona ermesinin ardından TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi PDF formatında paylaşılacak. Vatandaşlar "talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/denizli.html" adresine giriş yaparak TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesine erişim sağlayabilecek. TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesinin kura çekimlerinin bütün ilçelerde gerçekleştirilmesinin ardından gün içerisinde paylaşılması bekleniyor. TOKİ tarafından genel olarak kura çekimlerinin sona ermesinin ardından 2 saat içerisinde isim listeleri paylaşılıyor. Kura sonuçlarının sisteme girilmesini beklemek istemeyen vatandaşlar ise TOKİ'nin resmi YouTube kanalında yer alan "500 BİN SOSYAL KONUT DENİZLİ HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı canlı yayın tekrarını izleyerek, sonuçlara erkenden erişim sağlayabilir.

TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı (bütün ilçeler)! TOKİ Denizli kura sonuçları 6.370 konut hak sahibi açıklandı mı?

TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Denizli kura sonuçları isim listeleri, kura çekimlerinin sona ermesinin ardından duyurulacak. Vatandaşlar e-Devlet sistemi aracılığıyla TOKİ Denizli kura sonuçlarını sorgulayabilecek. Hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ tarafından belirtilen tarihlerde belirlenen banka şubelerine giderek sözleşmelerini imzalayacaklar. Proje kapsamında inşa edilecek olan ilk konutların teslimatına ise 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacağı belirtildi.

TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı (bütün ilçeler)! TOKİ Denizli kura sonuçları 6.370 konut hak sahibi açıklandı mı?

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNE DENİZLİ BAŞVURU SAYISI BELLİ OLDU

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine açıklanan bilgilere göre 48.579 vatandaş başvuru yaptı. Başvuruların 35.579'u Pamukkale, Merkezefendi ve Honaz ilçelerine kapsayan merkez bölgesinde gerçekleştirildi. TOKİ Denizli ilçelere göre kontu dağılımı ve başvuru sayıları şöyle:

Merkez (Pamukkale, Merkezefendi, Honoz) | 4.700 Konut | 35.579 başvuru yapıldı

Acıpayam | 750 Konut | 3.463 başvuru yapıldı

Baklan | 30 Konut | 242 başvuru yapıldı

Bekilli | 200 Konut | 211 başvuru yapıldı

Beyağaç | 50 Konut | 148 başvuru yapıldı

Bozkurt | 50 Konut | 749 başvuru yapıldı

Buldan | 24 Konut | 579 başvuru yapıldı

TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı (bütün ilçeler)! TOKİ Denizli kura sonuçları 6.370 konut hak sahibi açıklandı mı?

Çal | 100 Konut | 1145 başvuru yapıldı

Çameli | 100 Konut | 307 başvuru yapıldı

Çivril | 100 Konut | 2422 başvuru yapıldı

Güney | 94 Konut | 639 başvuru yapıldı

Kale | 50 Konut | 969 başvuru yapıldı

Sarayköy | 22 Konut | 693 başvuru yapıldı

Tavas | 100 Konut | 1433 başvuru yapıldı

