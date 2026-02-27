Menü Kapat
TOKİ Edirne kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Edirne kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ Edirne kura sonuçları asil/yedek isim listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün Edirne'nin merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu ve Uzunköprü ilçelerinde inşa edilecek olan 2.530 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılacak. Kura çekiminin sona ermesinin ardından ise 2.530 konutun hak sahibi belli olacak. TOKİ Edirne kura sonuçları isim listesi aracılığıyla vatandaşlar hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek. Vatandaşlar tarafından TOKİ Edirne kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte TOKİ Edirne kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ Edirne kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı, kura çekiminin sona ermesinin ardından erişime açılacak. TOKİ Edirne kura çekimi bugün saat 14.00'te 1.000 konutun inşa edileceği merkez ilçesinde başladı. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin tamamlanmasının ardından merkezde 1.000, Enez'de 100, Havsa'da 90, İpsala'da 200, Keşan'da 450, Lalapaşa'da 80, Meriç'te 100, Meriç Subaşı'nda 60, Süloğlu'nda 100 ve Uzunköprü'de ise 350 tane inşa edilecek konutun hak sahibi belli olacak. TOKİ Edirne kura sonuçları isim listesi aracılığıyla vatandaşlar hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler. Peki TOKİ Edirne kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı...

TOKİ EDİRNE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2026 SORGULAMA EKRANI

TOKİ Edirne kura çekimleri isim listesi sorgulama ekranı, kura çekimlerinin bütün ilçelerde tamamlanmasının ardından erişime açılacak. Vatandaşlar TOKİ'nin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı sayfasına giriş yaparak, ilçelerin yanında bulunan mavi renkteki "Kura Sonucu" butonuna tıklamaları yeterli olacak. PDF formatında yayınlanacak olan TOKİ Edirne kura sonuçlarını vatandaşlar isterlerse telefonlarına veya bilgisayarlarına indirebilecekler. TOKİ Edirne kura sonuçları isim listesi sayesinde hak sahipleri sıra no, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durum ve çekiliş sıra no bilgilerine erişim sağlayabilecek. TOKİ Edirne kura sonuçları isim listesinin, kura çekiminin sona ermesinin ardından 2 saat içerisinde yayınlanması bekleniyor.

TOKİ EDİRNE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ EDİRNE KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Edirne kura sonuçları aynı zamanda e-Devlet sistemi aracılığıyla da öğrenilebilecek. e-Devlet sisteminde yer alan TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranından vatandaşlar hak sahipliği durumunu kontrol edebilecek. Ancak TOKİ Edirne kura sonuçlarının sisteme girilmesi yoğunluk nedeniyle zaman alabilir. TOKİ tarafından gün içerisinde Edirne kura sonuçlarının sisteme girilmesi bekleniyor.

TOKİ KONUT SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

TOKİ tarafından aktarılan bilgilere göre kura sonuçlarının açıklanmasının ardından belirtilen tarihlerde sözleşmeler ve peşinat ödemeleri banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Vatandaşların sözleşme imzalama tarihleri için TOKİ tarafından yapılan açıklamaları yakından takip etmeleri gerekiyor.

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ EDİRNE KONUT DAĞILIMI VE BAŞVURU SAYILARI

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Edirne'de inşa edilecek olan 2.530 konut için 20.017 başvuru yapıldı. Bu başvuruların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

Edirne Merkez | 1.000 Konut | 9.846 başvuru

Edirne Enez | 100 Konut | 622 başvuru

Edirne Havsa | 90 Konut | 460 başvuru

Edirne İpsala | 200 Konut | 1.466 başvuru

Edirne Keşan | 450 Konut | 5.058 başvuru

Edirne Lalapaşa | 80 Konut | 402 başvuru

Edirne Meriç | 100 Konut | 177 başvuru

Edirne Meriç (Subaşı) | 60 Konut | 78 başvuru

Edirne Süloğlu | 100 Konut | 327 başvuru

Edirne Uzunköprü | 350 Konut | 1.581 başvuru

TOKİ BAŞVURU PARALARI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan vatandaşlar 5 bin TL başvuru ücreti yatırdı. Bu ücretler hak sahibi olamayan vatandaşlara iade edilecek. TOKİ başvuru ücretleri kura çekimlerinin sona ermesinin ardından hak sahibi olamayan vatandaşlara 5 iş günü içerisinde iade ediliyor. İadeler vatandaşların başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda TOKİ Edirne kura çekiminde hak sahibi olamayan vatandaşlar 5 iş günü içerisinde başvuru paralarını iade alabilecekler.

