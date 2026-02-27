Pakistan Afganistan savaşı piyasaları sarstı! Filiz Eryılmaz'dan elinde altın ve TL olan yatırımcıya kritik uyarı

KÜRESEL ENDEKS SAKİN

Pakistan–Afganistan sınırındaki gerilimin piyasalar tarafından daha lokal bir çatışma olarak görüldüğünü belirten Eryılmaz, "Petrol yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 16 yükselerek son yedi ayın en yüksek seviyelerine çıktı. Ancak altın, gümüş ve küresel endekslerde sert ve kalıcı bir baskı görülmedi" dedi.

