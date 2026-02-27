Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Pakistan Afganistan savaşı piyasaları sarstı! Filiz Eryılmaz'dan elinde altın ve TL olan yatırımcıya kritik uyarı

Şubat 27, 2026 15:33
1
Altın fiyatları, değerli metaller ve Borsa İstanbul, Afganistan–Pakistan

Altın fiyatları, değerli metaller ve Borsa İstanbul, Afganistan–Pakistan hattındaki gerilim ve ABD–İran müzakerelerinin etkisiyle dalgalanmaya devam ediyor.

2
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Eryılmaz

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Eryılmaz katıldığı bir televizyon kanalında, jeopolitik gerilimlerin piyasaya etkisi hakkında değerlendirmede bulundu.
 

3
Borsa İstanbul altın

Eryılmaz, Borsa İstanbul’da düşüşün dikkat çektiğini belirtti. Endeks 13.814 puan seviyesinde bulunurken dolar/TL 43,96; euro/TL 51,93; euro/dolar paritesi 1,18 seviyesinde. Faiz yüzde 36,25 olurken ons altın 5.200 doları test ettikten sonra 5.181 dolara geriledi. Brent petrol 71,22 dolar, ABD ham petrolü 65,74 dolar seviyesinde. Gram altın 7.324 lira, çeyrek altın 11.975 lira, yarım altın 23.950 lira, tam altın ise 47.775 liradan işlem görüyor.
 

4
altın gümüş

Piyasalardaki hareketin şimdilik sınırlı kaldığını belirten Eryılmaz, "Dünden bugüne çok belirgin bir fark yok, daha çok sınırlı geri çekilmeler söz konusu" dedi.
 

5
RİSK FİYATLAMASI YÜKSEK DEĞİL

RİSK FİYATLAMASI YÜKSEK DEĞİL

Savaşın başlamasından bu yana piyasalarda beklenen ölçüde sert bir reaksiyon görülmediğini ifade eden Eryılmaz, özellikle değerli metaller tarafına dikkat çekti.
 

6
altın ve gümüş

Eryılmaz, "Savaş başladığından bu yana piyasalarda çok güçlü bir jeopolitik risk fiyatlaması görülmedi. Özellikle altın ve gümüş üzerinden takip ettiğimde, altına kıyasla gümüşte daha belirgin bir hareket olduğunu söyleyebilirim. Altında düşüş eğilimi varken gümüşte yüzde 2’ye varan yükselişler gözlendi" dedi.
 

7
ABD - İRAN BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

ABD  - İRAN BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Eryılmaz, dün gerçekleşen ABD–İran görüşmesine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Görüşmeye olumlu yaklaşanlar da var, temkinli yaklaşanlar da. Masanın devrilmemiş olması olumlu görülüyor. İran bazı başlıklarda anlaşmaya varıldığını, bazı konularda ise uzlaşma sağlanamadığını belirtiyor" dedi.
 

8
askeri hamle

Eryılmaz, anlaşma çıkmaması halinde ABD’nin bölgedeki askeri yığınağının tamamen geri çekilmesinin zor olabileceğini ve sembolik de olsa bir askeri hamle ihtimalinin masada bulunduğunu ifade etti.
 

9
Küresel piyasalarda risk

TÜRKİYE PİYASALARI HASSAS

Küresel piyasalarda risk algısının sınırlı kalmasına rağmen Türkiye piyasalarının daha olumsuz etkilendiğini belirten Eryılmaz, Borsa İstanbul’un negatif açıldığını ve yatırımcının temkinli olduğunu söyledi.
 

10
şubat ayı enflasyon verisi

Önümüzdeki hafta açıklanacak şubat ayı enflasyon verisinin önemine dikkat çeken Eryılmaz, verinin yüksek gelme ihtimalinin bulunduğunu, mart ayında Merkez Bankası’ndan 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin sürdüğünü aktardı. 
 

11
Artan belirsizlik ortamı

Artan belirsizlik ortamında yatırımcıların temkinli davrandığını ifade eden Eryılmaz, "Bu nedenle yatırımcılar ‘kâr realizasyonu yapıp kenara mı geçsem?’ sorusunu daha sık soruyor" dedi.
 

12
Altın ve gümüş

ALTIN BASKI ALTINDA

Altın ve gümüş tarafında ise şu aşamada güçlü bir savaş fiyatlaması olmadığını yineleyen Eryılmaz, altının baskı altında olduğunu, gümüşün ise görece daha pozitif ayrıştığını vurguladı.

 

13
Pakistan–Afganistan sınırındaki gerilim

KÜRESEL ENDEKS SAKİN

Pakistan–Afganistan sınırındaki gerilimin piyasalar tarafından daha lokal bir çatışma olarak görüldüğünü belirten Eryılmaz, "Petrol yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 16 yükselerek son yedi ayın en yüksek seviyelerine çıktı. Ancak altın, gümüş ve küresel endekslerde sert ve kalıcı bir baskı görülmedi" dedi.
 

14
ABD borsaları

ABD borsalarındaki dalgalanmanın ise daha çok yapay zekâ teması ve şirket bilançolarıyla ilgili olduğunu belirten Eryılmaz, jeopolitik gelişmelerin şimdilik sınırlı ve yerel riskler olarak değerlendirildiğini ifade etti.
 

15
filiz eryılmaz

Son olarak yatırımcılara temkin mesajı veren Eryılmaz, piyasanın mevcut yaklaşımının risklerin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediğini vurguladı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.