Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Alperen Şengün neden yok, Sırbistan maçında neden oynamıyor? İşte sebebi!

Alperen Şengün neden yok, neden oynamıyor belli oldu. Sırbistan maçı aday kadrosunda Alperen Şengün’ün yer almaması üzerine neden çağrılmadığı merak edildi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki üçüncü maçında Sırbistan deplasmanına çıkıyor. Belgrad’daki kritik mücadele öncesinde milliler ilk iki maçını kazanarak gruba iyi bir başlangıç yaptı. Bosna Hersek ve İsviçre galibiyetleriyle moral bulan ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi karşısında seriyi sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesi aday kadro ve eksik isimler ise basketbol kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Alperen Şengün milli takımda neden yok? İşte yanıtı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Alperen Şengün neden yok, Sırbistan maçında neden oynamıyor? İşte sebebi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 20:26

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Belgrad’daki Aleksandar Nikolic Salonu’nda oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak. Türkiye, C Grubu’nda oynadığı ilk iki maçta Bosna Hersek’i 93-71, İsviçre’yi ise 85-60 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Sırbistan ise İsviçre’yi 90-86, Bosna Hersek’i 74-72 yenerek elemelerde iyi bir başlangıç yaptı. İşte A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosu ve Alperen Şengün’ün kadroda olmama nedeni…

Alperen Şengün neden yok, Sırbistan maçında neden oynamıyor? İşte sebebi!

TÜRKİYE BASKETBOL MİLLİ TAKIM KADROSU

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman’ın yaptığı A Milli Takım’ın aday kadrosunda birçok farklı kulüpten oyuncu yer alıyor. İşte Türkiye A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes),

Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji),

Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN),

Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko),

Alperen Şengün neden yok, Sırbistan maçında neden oynamıyor? İşte sebebi!

Can Korkmaz (Galatasaray MCT Technic),

Yiğit Onan (Glint Manisa Basket),

Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ),

İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor),

Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos AKTOR).

Alperen Şengün neden yok, Sırbistan maçında neden oynamıyor? İşte sebebi!

ALPEREN ŞENGÜN NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Alperen Şengün’ün Sırbistan karşılaşmasında yer almamasının nedeni, NBA sezonunun devam etmesi ve kulübü ile FIBA takvimi arasındaki çakışma olarak açıklandı. NBA sezonu sürerken FIBA Dünya Kupası elemeleri gibi milli maç pencerelerinde NBA oyuncularının milli takıma katılması genellikle mümkün olmuyor ya da kulüpler bu süreçte oyuncularını serbest bırakmıyor.

Alperen Şengün neden yok, Sırbistan maçında neden oynamıyor? İşte sebebi!

Benzer bir durum daha önceki FIBA elemelerinde de yaşandı. Kasım 2025’te oynanan Bosna Hersek ve İsviçre maçlarında da NBA kulüplerinin izin vermemesi nedeniyle Alperen Şengün kadroya dahil edilmedi. Oyuncunun milli takım kadrosunda yer almaması sakatlık ya da performansla ilgili bir nedene dayanmıyor.

Alperen Şengün neden yok, Sırbistan maçında neden oynamıyor? İşte sebebi!

ALPEREN ŞENGÜN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Alperen Şengün, NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyiyor. Genç oyuncu, NBA’de aktif olarak sezon maçlarında görev yapıyor.

NBA takviminin yoğunluğu ve kulüp programı nedeniyle sezon içindeki FIBA milli maç pencerelerinde oyuncuların serbest bırakılmaması, Alperen’in milli takım kadrosunda yer alamamasına yol açıyor. Alperen, Rockets formasıyla NBA’deki müsabakalarına devam ediyor.

ETİKETLER
#Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.