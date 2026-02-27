Alperen Şengün neden yok, Sırbistan maçında neden oynamıyor? İşte sebebi!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Belgrad’daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak. Türkiye, C Grubu’nda oynadığı ilk iki maçta Bosna Hersek’i 93-71, İsviçre’yi ise 85-60 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Sırbistan ise İsviçre’yi 90-86, Bosna Hersek’i 74-72 yenerek elemelerde iyi bir başlangıç yaptı. İşte A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosu ve Alperen Şengün’ün kadroda olmama nedeni…

TÜRKİYE BASKETBOL MİLLİ TAKIM KADROSU

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman’ın yaptığı A Milli Takım’ın aday kadrosunda birçok farklı kulüpten oyuncu yer alıyor. İşte Türkiye A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes),

Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji),

Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN),

Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko),

Can Korkmaz (Galatasaray MCT Technic),

Yiğit Onan (Glint Manisa Basket),

Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ),

İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor),

Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos AKTOR).

ALPEREN ŞENGÜN NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Alperen Şengün’ün Sırbistan karşılaşmasında yer almamasının nedeni, NBA sezonunun devam etmesi ve kulübü ile FIBA takvimi arasındaki çakışma olarak açıklandı. NBA sezonu sürerken FIBA Dünya Kupası elemeleri gibi milli maç pencerelerinde NBA oyuncularının milli takıma katılması genellikle mümkün olmuyor ya da kulüpler bu süreçte oyuncularını serbest bırakmıyor.

Benzer bir durum daha önceki FIBA elemelerinde de yaşandı. Kasım 2025’te oynanan Bosna Hersek ve İsviçre maçlarında da NBA kulüplerinin izin vermemesi nedeniyle Alperen Şengün kadroya dahil edilmedi. Oyuncunun milli takım kadrosunda yer almaması sakatlık ya da performansla ilgili bir nedene dayanmıyor.

ALPEREN ŞENGÜN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Alperen Şengün, NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyiyor. Genç oyuncu, NBA’de aktif olarak sezon maçlarında görev yapıyor.

NBA takviminin yoğunluğu ve kulüp programı nedeniyle sezon içindeki FIBA milli maç pencerelerinde oyuncuların serbest bırakılmaması, Alperen’in milli takım kadrosunda yer alamamasına yol açıyor. Alperen, Rockets formasıyla NBA’deki müsabakalarına devam ediyor.