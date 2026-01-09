Yozgat'ta zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerinde can pazarı yaşandı.

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Sanayi Caddesi üzerinde Ü.S. idaresindeki 66 DU 112 plakalı ambulans ile plakaları öğrenilemeyen A.L. ve M.Ö'nün kullandığı iki otomobil Sanayi Caddesi kavşağında çarpıştı.

7 KİŞİ YARALI

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.