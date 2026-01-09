Yozgat'ta zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Kategoriler
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerinde can pazarı yaşandı.
Sanayi Caddesi üzerinde Ü.S. idaresindeki 66 DU 112 plakalı ambulans ile plakaları öğrenilemeyen A.L. ve M.Ö'nün kullandığı iki otomobil Sanayi Caddesi kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.