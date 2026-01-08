Korkunç kaza kameralara yansıdı! Cüzdanını almak için eğildi hayatını kaybetti

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Yeni Bayındır Mahallesi Mavi Göl Caddesi üzerinde seyreden 06 FMY 269 plakalı hafriyat kamyonu, o sırada yola düşen cüzdanını yerden almaya çalışan 63 yaşındaki Y.D. isimli kadına çarptı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen feci kazada, kamyonun altında kalarak yaklaşık 6 metre boyunca sürüklenen yaşlı kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından hafriyat kamyonunun sürücüsü emniyet güçleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.