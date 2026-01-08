Tıra çarptı, yere savruldu! Motokuryenin kazası kameralara yansıdı

Kategoriler
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan trafik kazası saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi. Seyir halindeki motosiklet ara sokaktan anayola çıkan tıra yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yere düşüp yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.