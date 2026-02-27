Staj ve çıraklık süreleri emekliliğe sayılacak mı? Murat Bal'dan çok kritik hatırlatma

Kategoriler
Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması için gerekli yasaların çıkarılması konusunda beklentinin devam ettiğini açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, bu konunun Milliyetçi Hareket Partisi'nin son üç dönemdir seçim beyannamesinde yer aldığını söyledi.
SGK’ya kayıtlı olmalarına rağmen yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına mensup oldukları için emekli olmayan çırak ve stajyerlerin ne zaman kapsam içine alınacağıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.
Katıldığı bir televizyon programında Staj ve çıraklık mağdurlarına ilişkin konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması için gerekli yasanın beklendiğini dile getirdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 2018'deki seçimlerden bir ay önce de kürsüden söz verdiğini hatırlatan Bal, konunun 2015'te MHP'nin seçim beyannamesinde yer aldığını ifade etti.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT mağdurlarının çözüme kavuştuğunu ancak staj ve çıraklık mağdurlarının bekleyişinin devam ettiğini bildiren Bal, staj ve çıraklığın hala sigorta başlangıcı sayılmadığının altını çizdi.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yaklaşık son 15 yıla tekabül eden 3 seçim beyannamesinde bu sorunun çözüleceğine dair verdiği sözler olduğunu vurgulayan Bal, kalabalık bir kesimin bu konuda müjde beklediğini söyledi.
Staj ve çırak olarak çalışan kişiler, mesleğe ilk başlangıç olan eğitim hayatında çalışmaya başlıyorlar. Ancak kendilerinden sadece kısa vadeli sigorta primi kesildiği için sigorta başlangıçları emeklilik hakkı için sayılmıyor.