Erdal Beşikçioğlu suç duyurusunda bulundu! Şamil Tayyar geri adım atmadı: Dua edin operasyon olmasın

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Eski AK Parti Milletvekili ve Gazeteci Şamil Tayyar CHP'li Etimesgut Belediyesi'nde yolsuzluk olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Tayyar'ın sözleri üzerine Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu harekete geçerek Tayyar hakkında suç duyurusunda bulundu.
TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tayyar, belediyedeki yolsuzlukla ilgili bir CHP Genel Başkan Yardımcısı'nı da işaret etti ve Sadece ben Etimesgut Belediyesi'ne dua etmelerini istiyorum." ifadeleriyle belediyenin herhangi bir operasyona maruz kalma ihtimalini vurguladı.
"Şişli'de Tunalı Hilmi'ye yakın bir noktada Fado Bar var. Bu Fado Bar'a bakıldığında Genel Merkez'deki bir Genel Başkan Yardımcısı'nın da dahil olduğu bir çarkın dişlileri çok rahat çözülebilir." diyen Tayyar şu ifadeleri kullandı:
"Bütün bunların teknik takibinin yapılması lazım, araştırılması lazım, MASAK raporu lazım. Ben bir ihbarda bulunuyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı elindeki verilerle yetinse zaten operasyon yapacak yeterli bilgisi var zaten.
O görevin başında İstanbul'dan gelen, bir kadın var. O Genel Başkan Yardımcısı birçok yolsuzluk iddiasının merkezindeki bir isim. Yani bütün ayak izi ona ait.
Şimdi bunu devlet araştıracak ve bunun üzerine gidecek ve bulacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ifademize başvurduğunda da bizdeki bilgileri kendilerine aktarırız. Bir kısmını yazılı olmak kaydıyla bir kısmını kayıt dışı. Çünkü siz yazılı ifade verdiğinizde hemen karşı tarafın eline geçebiliyor bu.
Kayıt dışı aktarımlarımızı da devlet kendisi Araştırır, üzerine gider. Sadece ben Etimesgut Belediyesi'ne dua etmelerini istiyorum. Dua edin ki savcılık benim ifademe başvurana kadar size operasyon olmasın."