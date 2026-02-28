Menü Kapat
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Erdal Beşikçioğlu suç duyurusunda bulundu! Şamil Tayyar geri adım atmadı: Dua edin operasyon olmasın

Etimesgut Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığını öne süren Şamil Tayyar hakkında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu suç duyurusunda bulundu. Tayyar, konuyla ilgili yeni bilgiler paylaşarak CHP Genel Merkezi'ni işaret etti ve "Dua edin ki savcılık benim ifademe başvurana kadar size operasyon olmasın." dedi.

Eski AK Parti Milletvekili ve Gazeteci 'li Etimesgut Belediyesi'nde yolsuzluk olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Tayyar'ın sözleri üzerine Belediye Başkanı harekete geçerek Tayyar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erdal Beşikçioğlu suç duyurusunda bulundu! Şamil Tayyar geri adım atmadı: Dua edin operasyon olmasın

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın CHP'li Etimesgut Belediyesi'nde yolsuzluk iddiaları üzerine Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun suç duyurusunda bulunması ve Tayyar'ın iddialarını detaylandırması haberin ana konusudur.
Şamil Tayyar, CHP'li Etimesgut Belediyesi'nde yolsuzluk olduğuna dair açıklamalarda bulundu.
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Şamil Tayyar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Tayyar, yolsuzluk iddialarına CHP'li bir Genel Başkan Yardımcısı'nı da dahil etti.
Tayyar, Fado Bar üzerinden Genel Merkez'deki bir Genel Başkan Yardımcısı'nın da dahil olduğu bir çarkın dişlilerinin çözülebileceğini belirtti.
Tayyar, savcılığa ifade vereceğini ve bilgileri aktaracağını, ancak yazılı ifadenin karşı tarafa geçebileceği endişesini taşıdığını söyledi.
Tayyar, Etimesgut Belediyesi'ne operasyon olmaması için savcılığın ifadesine başvurana kadar dua etmelerini istedi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tayyar, belediyedeki yolsuzlukla ilgili bir CHP Genel Başkan Yardımcısı'nı da işaret etti ve Sadece ben Etimesgut Belediyesi'ne dua etmelerini istiyorum." ifadeleriyle belediyenin herhangi bir operasyona maruz kalma ihtimalini vurguladı.

Erdal Beşikçioğlu suç duyurusunda bulundu! Şamil Tayyar geri adım atmadı: Dua edin operasyon olmasın

"GENEL BAŞKAN YARCIMCISI'NIN DA DAHİL OLDUĞU ÇARKIN DİŞLİLERİ ÇÖZÜLEBİLİR"

"Şişli'de Tunalı Hilmi'ye yakın bir noktada Fado Bar var. Bu Fado Bar'a bakıldığında Genel Merkez'deki bir Genel Başkan Yardımcısı'nın da dahil olduğu bir çarkın dişlileri çok rahat çözülebilir." diyen Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bunların teknik takibinin yapılması lazım, araştırılması lazım, MASAK raporu lazım. Ben bir ihbarda bulunuyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı elindeki verilerle yetinse zaten operasyon yapacak yeterli bilgisi var zaten.

Erdal Beşikçioğlu suç duyurusunda bulundu! Şamil Tayyar geri adım atmadı: Dua edin operasyon olmasın

O görevin başında İstanbul'dan gelen, bir kadın var. O Genel Başkan Yardımcısı birçok yolsuzluk iddiasının merkezindeki bir isim. Yani bütün ayak izi ona ait.

"İFADE VERDİĞİNİZDE HEMEN KARŞI TARAFIN ELİNE GEÇEBİLİYOR"

Şimdi bunu devlet araştıracak ve bunun üzerine gidecek ve bulacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ifademize başvurduğunda da bizdeki bilgileri kendilerine aktarırız. Bir kısmını yazılı olmak kaydıyla bir kısmını kayıt dışı. Çünkü siz yazılı ifade verdiğinizde hemen karşı tarafın eline geçebiliyor bu.

Erdal Beşikçioğlu suç duyurusunda bulundu! Şamil Tayyar geri adım atmadı: Dua edin operasyon olmasın

Kayıt dışı aktarımlarımızı da devlet kendisi Araştırır, üzerine gider. Sadece ben Etimesgut Belediyesi'ne dua etmelerini istiyorum. Dua edin ki savcılık benim ifademe başvurana kadar size operasyon olmasın."

