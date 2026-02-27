Menü Kapat
 Özge Sönmez

CHP İstanbul İl Başkanlığı davası! Mahkemeden Gürsel Tekin kararı

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada ara kararın devamına hükmedildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı davası! Mahkemeden Gürsel Tekin kararı
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılması talebiyle açılan dava ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı Özlem Erkan ile avukatı Cevahir Kılıç hazır bulundu. Duruşmaya davalı CHP Genel Başkanlığı avukatları ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

ÇELİK'İN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Özgür Çelik'in avukatı Çağdaş Karaküçük ise beyanında "Müvekkilimiz İstanbul 38. Olağan Kongresi'nde il başkanı olarak seçilmiştir, mahkemenin vermiş olduğu tedbir kararı neticesinde il başkanlığı görevinden el çektirilmiş ardından yapılan Olağanüstü İl Kongresinde ve 39. Olağan İl Kongresinde yeniden il başkanı olarak seçilmiştir. İlçe Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu kararı ile olağanüstü il kongresi ve olağan il kongre sürecinin devamına ve neticesinde mazbatasının da teslim edilmiş olması sebebi ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanıdır. Sayın mahkemenin hem tedbir kararında hem de dava neticesinde doğrudan etkileneceği ve sonuçlarını bütün tedbir kararı içerisinde hukuken en fazla sonuç bağlanan kişi olduğundan feri müdahale talebimizin davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yanında kabul ederiz" dedi.

GÜRSEL TEKİN GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Avukatların beyanlarının ardından ara kararını açıklayan hakim, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla görevine devam edecek.

Öte yandan, Özgür Çelik duruşmada ara karardan sonra "Ortada 3 tane mazbata var, ne olacak böyle şimdi? Tarih vereceksiniz ileriye ikircikli bir durum. Bizim canımız yanıyor" dedi. Davacı tarafın avukatı Cevahir Kılıç ise, "Para dağıtılarak delege seçilmez. Benim elimde son yaptığınız kongre ile ilgili dağıttınız rüşvet ile ilgili belge var. Para dağıtırken düşünseydiniz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#gürsel tekin
#Mahkeme Kararı
#Chp İstanbul İl Kongresi
#Tedbir Kararı
#İl Yönetimi
#Politika
