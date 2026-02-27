Baymak Pazarlama ve İletişim Direktörü Seçil Kılıç, BDR Thermea Group’a global müşteri kazanım müdürü olarak atandı

Bu kapsamda; BDR Thermea Group bünyesindeki Baymak’ta Pazarlama ve iletişim Direktörü olarak görev yapan Seçil Kılıç, merkezi Hollanda’da bulunan BDR Thermea Group’ta; Bireysel Kanaldan Sorumlu Global Müşteri Kazanımı Müdürü (Global Lead Generation Manager) görevine atandı.

Baymak Pazarlama ve İletişim Direktörü Seçil Kılıç, BDR Thermea Group bünyesinde, Bireysel Kanaldan Sorumlu Global Müşteri Kazanımı Müdürü görevine atandı. Kılıç, 1 Mart 2026 tarihi itibarıyla başlayacağı yeni görevinde, grubun faaliyet gösterdiği 13 ülkede bireysel kanal müşteri kazanım stratejisinden sorumlu olacak. Bu atama; sektörde enerji dönüşümüne öncülük ederken, yetenek yönetimini stratejik bir öncelik olarak konumlandıran Baymak’ın, nitelikli insan kaynağına yaptığı yatırım ve global ölçekte lider yetiştirme vizyonunun da yansıması oldu.

Seçil Kılıç, yeni görevi kapsamında; veri ve teknolojiyi odağına alan, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir lider üretim modeli kurgulayarak bu yapının tüm ülkelerde entegre, çevik ve yüksek performanslı şekilde uygulanmasını sağlayacak. Ayrıca; farklı pazar dinamiklerini fırsata dönüştüren, yeni kanallar ve yaratıcı çözümlerle büyüme alanlarını genişleten bir yaklaşımla, organizasyonun müşteri kazanım gücünü global ölçekte ileri taşıyacak planlamadan sorumlu olacak.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü’nden başarı bursu ile mezun olan Seçil Kılıç, kariyerine Koç Topluluğu bünyesinde bulunan Divan Grubu’nda başladı.Ardından Fransız menşeili Saint-Gobain Grubu’na katılarak Türkiye organizasyonunda pazarlama ve iletişim sorumlulukları üstlendi. Görev kapsamının genişlemesiyle İstanbul’daki çalışmalarının ardından Dubai’de konumlanarak Türkiye, Orta Doğu, İhracat pazarları ve Güney Afrika’yı kapsayan coğrafyada pazarlama ve iletişim faaliyetlerinden sorumlu oldu.

2023 yılından bu yana Baymak’ta görev yapan Kılıç; pazarlama ve iletişim alanında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra şirketin değişim ve dönüşüm süreçlerinde aktif rol aldı. Bu süreçte B2B kanal sadakat programını yeniden kurguladı, B2C tarafında yaratıcı reklam modelleri ve prodüksiyon projelerine liderlik etti. Kurumsal iletişim çalışmalarını yöneten Kılıç, aynı zamanda şirketin eğitim departmanındaki yapılanma sürecine katkı sağlayarak akademi tarafında bölgesel lokasyon açılışlarını hayata geçirdi ve sosyal sorumluluk projelerini yürüttü.

Seçil Kılıç, yeni görevinde BDR Thermea Group’un global stratejik hedeflerine katkı sağlayarak bireysel kanalda yenilikçi, entegre ve sürdürülebilir müşteri kazanım modelleri geliştirecek.

