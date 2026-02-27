Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bakan Gürlek’ten 81 il başsavcılıklarına talimat! Yasadışı bahis seferberliği

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında 171 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına resmi yazı gönderdi. Bundan böyle her merkezde 6 ayda bir koordinasyon toplantısı yapılacak ve sonuçlar bakanlığa rapor şeklinde sunulacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in ve sanal kumarla mücadelede kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Bu kapsamda Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla kapsamında 171 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına resmi yazı gönderdi. Bakan Gürlek, "Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" açıklamasını yapmasının ardından gönderilen talimatın detayları belli oldu.

Bakan Gürlek’ten 81 il başsavcılıklarına talimat! Yasadışı bahis seferberliği

6 AYDA BİR ZORUNLU TOPLANTI

Cumhurbaşkanlığı’nın 31 Ekim 2025 tarihli "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" kapsamında hazırlanan talimatta; yasa dışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin soruşturmalarda etkinliğin artırılması, uygulamadaki sorunların tespiti ve çözümü ile kolluk ve adli merciler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

Bakan Gürlek’ten 81 il başsavcılıklarına talimat! Yasadışı bahis seferberliği

Bu çerçevede her ağır ceza merkezinde, bilişim suçları savcılarının katılımıyla Emniyet ve Jandarma birimleriyle birlikte en geç 6 ayda bir “Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı” yapılması talimatı verildi. İlk toplantının ise bir ay içinde gerçekleştirilmesi istendi.

TOPLANTI SONUÇLARI RAPOR HALİNE GETİRİLECEK

Toplantılarda özellikle dijital materyallerin incelenmesi, delil toplama süreçleri, malvarlığına el koyma ve tedbir uygulamaları, istinaf ve temyiz kararları ile kurumlar arası bilgi paylaşımı gibi başlıkların ele alınacağı kaydedildi.

sonuçlarının rapor haline getirilerek Bakanlığa gönderilmesi zorunlu tutuldu.

Bakan Gürlek’ten 81 il başsavcılıklarına talimat! Yasadışı bahis seferberliği

Bakanlık kaynakları, yurt dışı merkezli bahis siteleri, kiralanan hesaplar ve panel sistemleri üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı kapsamlı bir mücadele başlatıldığını belirtiyor. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde atılan bu adımın, yalnızca site kapatmaya değil suç gelirlerinin kaynağına inmeye yönelik olduğu ifade ediliyor.

Ankara kulislerinde ise söz konusu adım, yasa dışı bahse karşı "Türkiye genelinde eş zamanlı ve kurumsal seferberlik" olarak değerlendiriliyor.

