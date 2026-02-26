Menü Kapat
Editor
 Nalan Güler Güven

Akın Gürlek: Avukatlık Kanunu'nu güncelleyeceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2 No'lu Barosu'nun iftar programında yaptığı konuşmada, savunma makamını güçlendirecek kapsamlı bir reform paketinin yolda olduğunu duyurdu. Bakan Gürlek, Avukatlık Kanunu'nun güncelleneceğini müjdelerken; Baro Başkanı Gökhan Ağdemir "Yeni anayasa toplumsal bir zorunluluktur" mesajı verdi.

Akın Gürlek: Avukatlık Kanunu'nu güncelleyeceğiz
AA
26.02.2026
26.02.2026
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından ATO Congresium'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın Türkiye ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti. Savcının iddiayı, hakimin kararı, avukatın ise savunmayı temsil ettiğini aktaran Gürlek, bu üç unsurdan birinin zayıf olması durumunda adaletin eksik kalacağını dile getirdi. Gürlek, Avukatlık Kanunu'nun, avukatı, yargının kurucu unsuru olarak tanımladığını hatırlatarak, Türk Ceza Kanunu'nun ise avukatı yargı görevi yapan kişiler arasında saydığını, avukatların hukuk devletinin teminatı olduğunu vurguladı.

Akın Gürlek: Avukatlık Kanunu'nu güncelleyeceğiz

Akın Gürlek: Avukatlık Kanunu'nu güncelleyeceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukatlık mesleğinin güçlendirilmesi ve Avukatlık Kanunu'nun güncelleneceğini açıklarken, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir yeni anayasanın toplumsal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.
Adalet Bakanı Gürlek, avukatların yargının kurucu unsuru ve adaletin temelini oluşturan önemli bir sacayağı olduğunu belirtti.
Bakan Gürlek, avukatlık mesleğini güçlendirmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, e-duruşma ve KDV indirimi gibi birçok adım atıldığını, Avukatlık Kanunu'nun güncelleneceğini duyurdu.
Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Ağdemir, avukatların hak arama mücadelesinin onurlu temsilcileri olduğunu ve yargının kurucu unsuru niteliği taşıdığını vurguladı.
Ağdemir, mevcut anayasal sistemin yetersiz olduğunu ve yeni bir anayasanın siyasi tercih değil, toplumsal bir zorunluluk olduğunu ifade etti.
Baro Başkanı Ağdemir, dosyaların makul sürede sonuçlandırılamaması sorununa dikkat çekerek "Alo Adalet" sisteminden beklentilerini dile getirdi.
Akın Gürlek: Avukatlık Kanunu'nu güncelleyeceğiz

"AVUKATLIK MESLEĞİ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI"

Özellikle arabuluculuk ve uzlaşma gibi alanlarda elde edilen başarılarda avukatların rolünün çok büyük olduğunu ifade eden Gürlek, şöyle devam etti:

"Son yıllarda avukatlık mesleğini güçlendirmek için önemli adımlar attık. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavını getirdik. Hukuk fakültelerinde kaliteyi artıracak düzenlemeler yaptık. E-duruşma sistemini hayata geçirerek avukatların, yargılamalara bulundukları yerden katılmalarını sağladık. UYAP entegrasyonunu genişlettik, celse uygulamasını devreye soktuk, bazı avukatlık hizmetlerindeki KDV oranını düşürdük. Mesleğe yeni başlayan avukatlar için baro keseneği muafiyeti ve finansman desteği imkanı getirdik. Adli yardım gelirlerini artırdık. Bunlar savunmanın sesine kulak verilerek hayata geçirilmiş düzenlemelerdir."

Akın Gürlek: Avukatlık Kanunu'nu güncelleyeceğiz

"AVUKATLIK KANUNU GÜNCELLEYECEĞİZ"

Gürlek, avukatlık mesleğinin güçlenmesinin yalnızca tekil düzenlemelerle değil, bütüncül bir yaklaşımla mümkün olduğunu bildirdi.

Bu amaçla Avukatlık Kanunu'nu daha kapsamlı şekilde ele almak için çalışma yapmaya ivedilikle başladıklarını anlatan Gürlek, şunları söyledi:

" Stratejisi belgesinde savunmanın güçlendirilmesinin temel hedeflerinden biri olarak önümüzdeki dönemde Avukatlık Kanunu'nu güncelleyecek, avukatların birlik, beraberlik ve belge temin yetkilerini genişletecek, stajyer avukatlara destek verecek düzenlemeler yapacağız. Amacımız avukatların mesleğini güven içinde saygınlıkla ve etkin şekilde icra edebileceği bir ortam hazırlamaktır. Savunmanın güçlenmesi, yargının güçlenmesidir. Yargının güçlenmesi ise adaletin güçlenmesidir. Adalet hakimin hükmü, savcının iddiası ve avukatın savunmasıyla bir bütün olarak hayat bulur. Bu vesileyle adaletin tecellisi için emek veren tüm avukatlarımıza teşekkür ediyorum, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

"AVUKATLAR YARGININ KURUCU UNSURUDUR"

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir de ramazanın yalnızca oruç tutmak olmadığını, aynı zamanda nefsin terbiye edilmesi, kalbin arınması ve insanların birbirine daha sıkı kenetlenmesi demek olduğunu belirtti.

Avukatlık mesleğinin hak arama mücadelesinin onurlu temsili olduğunu dile getiren Ağdemir, avukatların yargının kurucu unsurları olduğunu vurguladı.

Akın Gürlek: Avukatlık Kanunu'nu güncelleyeceğiz

Adalet Bakanı Gürlek'e ve Adalet Bakan Yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar dileyen Ağdemir, "Ankara 2 No'lu Barosu olarak yargı reformlarının ve mesleğimizin daha iyi yerlere getirilmesi bakımından atılacak her adımda yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye hedefinin barışçıl bir hukuk devletinin daha da güçlenmesi sonucunu sağlamaya yönelik birlik ve beraberlik projesi olduğunu aktaran Ağdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerine şükranlarını iletti.

Akın Gürlek: Avukatlık Kanunu'nu güncelleyeceğiz

"YENİ ANAYASA SİYASİ TERCİH DEĞİL ZORUNLULUKTUR"

Ağdemir, şunları kaydetti:

"Mevcut anayasal sistemimiz olağanüstü dönem şartlarında hazırlanmış, birçok değişiklikle revize edilmiş fakat bütünlük arz eden yeni bir toplumsal sözleşmeye dönüşememiştir. ihtiyacı bir siyasi tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur. Çünkü anayasa milletin ortak iradesinin yazılı ifadesidir. Yeni anayasa birleştiren, belirsizlik üretmeyen, güven veren bir metinle barış ve huzur içinde Terörsüz Türkiye'yi kucaklamalıdır. Türkiye'nin ihtiyacı geçmişle hesaplaşan değil, geleceği inşa eden vizyondur. Ankara 2 No'lu Barosu kuruluş felsefesinde olan devlet ve millet anlayışıyla yeni anayasaya her türlü katkıyı vermeye hazırdır."

Yargı sisteminin en çok karşılaştığı sorunların başında dosyaların makul sürede sonuçlandırılamamasının geldiğinin, bunun hem vatandaşa hem de avukatlara ciddi mağduriyetler yaşattığının altını çizen Ağdemir, hayata geçirilecek "Alo Adalet" sisteminin gecikmeleri denetim altına almasını kıymetli bulacaklarını söyledi.

Akın Gürlek: Avukatlık Kanunu'nu güncelleyeceğiz

Konuşmaların ardından Ağdemir, Bakan Gürlek'e hediye takdim etti.

Programa, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız ve Mevlüt Karakaya, MHP'li bazı milletvekilleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, avukatlar ve davetliler katıldı.

