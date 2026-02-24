Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Akın Gürlek HSK iftar programında konuştu: Yargı bağımsızlığı temenni değil, vazgeçilmez bir ilke

Adalet Bakanı Akın Gürlek HSK'nın iftar programında yaptığı konuşmada yargı bağımsızlığına dikkat çekerek yargı üzerindeki tartışmalarla ilgili hakim ve savcılara "Tartışma ikliminin sizi nasıl yorduğunu da görüyorum ama şundan emin olun: Bu teşkilat sahipsiz değil." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Akın Gürlek HSK iftar programında konuştu: Yargı bağımsızlığı temenni değil, vazgeçilmez bir ilke
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 22:18

Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu () tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. HSK üyelerine ve çalışanlarına hitap eden Bakan Gürlek, Ramazan'ın aynı zamanda iç muhasebe ayı ve bir arınma iklimi olduğunu belirtti. Adaletin her şeyden önce vicdanlarda başladığını, kanunla şekillendiğini ve hükümle hayat bulduğunu söyleyen Bakan Gürlek, yargı mensuplarının ağır bir emanet taşıdıklarını kaydetti.

HABERİN ÖZETİ

Akın Gürlek HSK iftar programında konuştu: Yargı bağımsızlığı temenni değil, vazgeçilmez bir ilke

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK iftar programında yargı mensuplarına hitap ederek adaletin vicdanlarda başladığını, yargı görevinin sabır, vakar ve vicdan gerektirdiğini ve HSK'nın bu emanetin kurumsal teminatı olduğunu belirtti.
Bakan Gürlek, yargı görevinin sadece bilgi değil, sabır, vakar ve güçlü bir vicdan gerektirdiğini vurguladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun, yargı teşkilatının emanetinin kurumsal teminatı olduğunu ifade etti.
Yargı bağımsızlığının vazgeçilmez bir ilke olduğunu ve güçlü bir yargının güçlü kurumlarla ayakta durduğunu söyledi.
Yargı teşkilatı üzerindeki iş yükünün ve tartışma ikliminin yorucu olduğunu bildiğini belirtti.
Mesleki teminatın korunması, liyakatin güçlendirilmesi ve adalet hizmetinin saygınlığının muhafazasının öncelikleri olduğunu dile getirdi.
Adaletin, toplumun verilen kararın adil olduğuna inanmasını sağlamasıyla tamamlandığını ve güvenin en kıymetli sermaye olduğunu kaydetti.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Akın Gürlek HSK iftar programında konuştu: Yargı bağımsızlığı temenni değil, vazgeçilmez bir ilke

"YARGI GÖREVİ SADECE BİLGİ DEĞİL, GÜÇLÜ BİR VİCDAN GEREKTİRİR"

Bakan Gürlek, "Bu teşkilatın içinden gelmiş bir meslektaşınız olarak şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum: Yargı görevi sadece bilgi değil; sabır, vakar ve güçlü bir vicdan gerektirir. Hakimler ve Savcılar Kurulu ise bu büyük emanetin kurumsal teminatıdır. Kurulumuzun verdiği her karar; sadece bir atama ya da terfi işlemi değil, aynı zamanda yargı teşkilatımızın geleceğine dair bir istikamet belirlemesidir. Bu yönüyle sorumluluğumuz büyüktür" dedi.

Akın Gürlek HSK iftar programında konuştu: Yargı bağımsızlığı temenni değil, vazgeçilmez bir ilke

"TARTIŞMA İKLİMİNİN SİZİ NASIL YORDUĞUNU GÖRÜYORUM"

Bakan Gürlek, konuşmasında, "Yargı bağımsızlığı bizim için bir temenni değil, vazgeçilmez bir ilkedir. Güçlü bir yargı, güçlü kurumlarla ve güçlü bir meslek onuruyla ayakta durur" ifadelerini kullandı.

Akın Gürlek HSK iftar programında konuştu: Yargı bağımsızlığı temenni değil, vazgeçilmez bir ilke

Bakan Gürlek, yargı teşkilatı üzerinde bulunan iş yükünün farkında olduğunu dile getirerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Toplumsal beklentinin ağırlığını biliyorum. Zaman zaman yargının üzerinde oluşan tartışma ikliminin sizi nasıl yorduğunu da görüyorum ama şundan emin olun: Bu teşkilat sahipsiz değildir. Her birinizin mesleki teminatının korunması, liyakatin güçlendirilmesi ve hizmetinin saygınlığının muhafazası bizim önceliğimizdir. Yargı teşkilatımızın vakarını ve meslek onurunu korumak hepimizin ortak görevidir. Adalet yalnızca doğru karar vermek değildir; aynı zamanda toplumun o kararın adil olduğuna inanmasını sağlamaktır. Güven, en kıymetli sermayemizdir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Akın Gürlek yol haritasını açıkladı: Suça sürüklenen çocuk tanımı değişecek
ETİKETLER
#adalet
#adalet bakanı
#hsk
#Yargı Bağımsızlığı
#Meslek Onuru
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.