MSB’den Bakan Gürlek’e ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yeni görevinde hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.