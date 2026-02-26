Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

MSB’den Bakan Gürlek’e ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile birlikte Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yeni görevi dolayısıyla tebrik ziyaretinde bulundu.


IHA


26.02.2026
20:04


26.02.2026
20:04

ve beraberindeki heyet, 'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

KOMUTA KADEMESİ TAM KADRO KATILDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yeni görevinde hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

MSB’den Bakan Gürlek’e ziyaret
