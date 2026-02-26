Menü Kapat
 Baran Aksoy

S-400'lerin Somali'ye gönderileceği iddiası! MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), S-400'lerin Somali'ye gönderileceği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, "S-400 hava savunma sistemlerinin Somali’de kullanılması yönünde herhangi bir planlama bulunmamaktadır" ifadeleriyle iddiaları yalanladı.

S-400'lerin Somali'ye gönderileceği iddiası! MSB'den açıklama geldi
26.02.2026
26.02.2026
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Somali ile ülkemiz arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde; Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilatlanmasına ve terörle mücadelesine destek sağlamak, Somali’nin ekonomik kaynaklarının güvenliğini ve ülkemizin millî çıkarlarını korumak amacıyla yürüttüğümüz faaliyetler kararlılıkla sürdürülmektedir. Daha önce açıkladığımız üzere, S-400 hava savunma sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekât ihtiyaçları doğrultusunda alınmış olup göreve hazır durumdadır.

S-400'lerin Somali'ye gönderileceği iddiası! MSB'den açıklama geldi

S-400 hava savunma sistemlerinin Somali’de kullanılması yönünde herhangi bir planlama bulunmamaktadır. S-400’lerle ilgili bazı basın yayın organları ile sosyal medyada dönem dönem spekülasyonlar yapılmaktadır. Bu konuda açıklamalarımız dışındaki iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

