MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağının Balıkesir'de düştüğü olayla ilgili yeni bir açılama yaptı. Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu kazaya ilişkin başlatılan incelemenin devam ettiğini aktaran MSB açıklamada, "Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır" denildi.
MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"25 Şubat’ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir.
Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaza kırıma uğrayan uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Kahraman pilotumuz uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir. Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalarımız dışında iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir"
S-400’lerin Somali’ye gönderileceğine dair iddialara da cevap veren MSB, S-400 hava savunma sistemlerinin Somali’de kullanılması yönünde herhangi bir planlama bulunmadığını aktardı.
İran'daki gelişmelere ve hudutta alınan tedbirlerle ilgili de açıklama yapan MSB, "Türkiye olarak bölgemizdeki tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi ve kalıcı istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalarımız devam etmektedir. Öte yandan, doğabilecek risklere karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli önlemler alınmaktadır.
Bazı basın ve sosyal medya yayınlarında yer alan “ABD’nin İran’a saldırması durumunda Türkiye’nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarına girmeyi planladığı” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:
"Suriye’nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonuna 90’ıncı üye olarak katılması ve hükümetin ülkede otoritesini her geçen gün daha da artırmasının; ABD’nin Suriye’de bulunan askerî varlığını yeniden gözden geçirmesinde etkili olduğu değerlendirilmektedir.
ABD’nin Suriye ve Irak’ta ki faaliyetleri bölgedeki tüm gelişmeler gibi devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde yakından takip edilmektedir."