Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Balıkesir'de düşen F-16 uçağıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakanlık, kazada şehit olan kahraman pilotumuzun uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı bildirdi. MSB, olayın meydana geliş sebebinin ise kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacağını aktardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 12:30

(MSB), Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağının Balıkesir'de düştüğü olayla ilgili yeni bir açılama yaptı. Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu kazaya ilişkin başlatılan incelemenin devam ettiğini aktaran MSB açıklamada, "Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır" denildi.

HABERİN ÖZETİ

MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili flaş açıklama

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir'de düşen F-16 savaş uçağı kazası, S-400'lerin Somali'ye gönderileceği iddiası, İran'daki gelişmeler ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit olmuştur.
Uçağın Bulgaristan sınırında tanımlanamayan radar izi tespiti üzerine alarm reaksiyon görevi kapsamında kalkış yaptığı belirtilmiştir.
Kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası kazanın nedeni açıklığa kavuşacaktır.
S-400 hava savunma sistemlerinin Somali'de kullanılması yönünde bir planlama bulunmadığı ifade edilmiştir.
İran'daki gelişmelere karşı gerekli önlemlerin alındığı ve ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin İran topraklarına girmeyi planladığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilmiştir.
ABD'nin Suriye'den çekilme kararının, Suriye'nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu'na katılması ve hükümetin ülkedeki otoritesini artırmasıyla etkili olduğu değerlendirilmektedir.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili flaş açıklama

00.56'DA İRTİBAT KESİLDİ

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"25 Şubat’ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir.

KAZAYLA İLGİLİ DETAYLI İNCELEME SÜRÜYOR

Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaza kırıma uğrayan uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Kahraman pilotumuz uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir. Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalarımız dışında iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir"

MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili flaş açıklama

S-400'LERİN SOMALİ'YE GÖNDERİLECEĞİ İDDİASI

S-400’lerin Somali’ye gönderileceğine dair iddialara da cevap veren MSB, S-400 hava savunma sistemlerinin Somali’de kullanılması yönünde herhangi bir planlama bulunmadığını aktardı.

MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili flaş açıklama

İRAN’DAKİ GELİŞMELER VE HUDUTTA ALINAN TEDBİRLER

'daki gelişmelere ve hudutta alınan tedbirlerle ilgili de açıklama yapan MSB, "Türkiye olarak bölgemizdeki tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi ve kalıcı istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalarımız devam etmektedir. Öte yandan, doğabilecek risklere karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli önlemler alınmaktadır.
Bazı basın ve sosyal medya yayınlarında yer alan “ABD’nin İran’a saldırması durumunda Türkiye’nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarına girmeyi planladığı” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD’NIN SURİYE’DEN ÇEKİLMESİ

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"’nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonuna 90’ıncı üye olarak katılması ve hükümetin ülkede otoritesini her geçen gün daha da artırmasının; ABD’nin Suriye’de bulunan askerî varlığını yeniden gözden geçirmesinde etkili olduğu değerlendirilmektedir.
ABD’nin Suriye ve Irak’ta ki faaliyetleri bölgedeki tüm gelişmeler gibi devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde yakından takip edilmektedir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
S-400'lerin Somali'ye gönderileceği iddiası! MSB'den açıklama geldi
Bakan Gürlek'ten suça sürüklenen çocuk açıklaması: "Cezanın tamamını yatacak"
ETİKETLER
#suriye
#iran
#milli savunma bakanlığı
#s400
#F16 Kazası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.