Bakan Gürlek'ten suça sürüklenen çocuk açıklaması: "Cezanın tamamını yatacak"

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin gayet iyi ilerlediğini aktaran Bakan Gürlek, "Bu sürecin meyvelerini toplama aşamasına geldik" dedi. Suça sürüklenen çocuklarla da ilgili konuşan Bakan Gürlek, "Çocuk suçlularla ilgili infaz düzenlemesi yapılmalı. Çocuk cezanın tamamını yatacak" dedi.

Bakan Gürlek'ten suça sürüklenen çocuk açıklaması:
Terörsüz Türkiye hedefi süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu geçtiğimiz günlerde son kez toplanıp süreç raporunu onaylamıştı. Rapora ve sürece ilişkin katıldığı bir canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Terörsüz Türkiye'ye çok önem veriyoruz. İnsanlar artık terör sorunundan kurtulmak istiyor" dedi.

"TÜRKİYE ARTIK GÜVENLİ ALAN"

Türkiye'nin artık daha güvenli bir alan olduğuna dikkat çeken Bakan Gürlek, "Şu anda çok güzel gidiyor bu sürecin meyvelerini toplama aşamasına geldik. Bundan sonra Meclis yasal adımlar atacak. Önce örgütün silah bıraktığını tespit edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'ten suça sürüklenen çocuk açıklaması: "Cezanın tamamını yatacak"

KİŞİYE ÖZEL DÜZENLEME, UMUT HAKKI YOK

İnfaz ve terörle mücadele kanununda düzenleme yapılabileceğini söyleyen Bakan Gürlek, kişiye özel düzenlemenin olmadığını söyledi. Umut hakkı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, süreç raporunda umut hakkı ile ilgili bir ifade olmadığını aktardı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin önemli mesajlar veren Bakan Gürlek, "Çocukları kullanan örgüt üyelerinin cezalarını artırdık. Çocuk suçlularla ilgili infaz düzenlemesi yapılmalı. Çocuk cezanın tamamını yatacak" dedi.

Bakan Gürlek'ten suça sürüklenen çocuk açıklaması: "Cezanın tamamını yatacak"

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Son dönemde Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili de konuşan Bakan Gürlek, "İstanbul'da dört tane kokain ana dağıtıcısının iki tanesi yakaladık İspanya'da yakalanan 10 ton gemi vardı Türkiye'de operasyon yaptık. Dünyada Türkiye'ye uyuşturucu getiren bütün kartelleri biliyoruz. Dosyaların hepsi delilliydi" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'ten suça sürüklenen çocuk açıklaması: "Cezanın tamamını yatacak"

"SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"

Uyuşturucu operasyonlarının devamının geleceğinin altını çizen Bakan Gürlek, "İstanbul'da parti yapanları teşvik edenleri aldık. Birkaç otele mekanlara operasyon yaptık. Sonuna kadar gideceğiz bu bataklığı kurutmamız gerekiyor" dedi.

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONLARI

Yasa dışı bahis operasyonlarına değinen Bakan Gürlek, yasa dışı bahis, sanal kumar ve şikenin toplumun kanayan yarası olduğunu belirtti.

Bakan Gürlek'ten suça sürüklenen çocuk açıklaması: "Cezanın tamamını yatacak"

Gürlek şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef herkes bunu oynuyor. Yurt dışında bahis siteleri var. İlk başta öğrenci hesaplarını kullandılar, kiraladılar. Yasa dışı bahiste panel yönetimi var mutlaka paranın sisteme girebileceğin bir yöntem olması gerekiyor. Bu para Türkiye'ye geldiği zaman kara para olarak geliyor. Bu para vergiye tabi değil"

Bakan Gürlek'ten suça sürüklenen çocuk açıklaması: "Cezanın tamamını yatacak"

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Sosyal medyada mutlaka kuralların olması gerektiğini söyleyen Bakan Gürlek, “Sosyal medyada anonim hesaplar var. Sahte hesap açılmaması lazım. 15 yaşını tamamlamış kişiler hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çalışma yapıyor. Bir kişi hesap açıyorsa bunun sorumluluğunu taşımalı. Anonim olarak kullanılan hesaplara süre vereceğiz. Örneğin 4 ay içerisinde ya gerçek hesaba geç ya da senin hesabın kapatılacak diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

“HSK'DA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK”

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) bir değişiklik olmayacağını da söyleyen Bakan Gürlek, “Üyeler belirlendi, tekrar bir değişiklik olmaz" dedi.

