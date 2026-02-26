İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ekipler; Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerinde bir suç örgütü ile örgüte silah temin eden şahısları teknik ve fiziki takibe aldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Organize suç örgütüne dev operasyon! Helikopter destekli eş zamanlı baskın: Çok sayıda gözaltı var İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli Trabzon ve Mersin'de düzenlenen helikopter destekli operasyonda bir suç örgütü ve silah temin eden şahıslara yönelik 18 şüpheli yakalandı. İzmir'de bir suç örgütü ve örgüte silah temin eden şahıslar teknik ve fiziki takibe alındı. İzmir merkezli Trabzon ve Mersin illerinde toplam 24 adrese eş zamanlı, helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli yakalanırken, hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, tüfekler, çelik yelek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin hemen ardından İzmir merkezli Trabzon ve Mersin illerinde belirlenen toplam 24 adrese operasyon için düğmeye basıldı.

HELİKOPTER DESTEKLİ EŞ ZAMANLI BASKIN

Özel harekat polislerinin de katıldığı ve havadan helikopter desteği sağlanan eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ÇELİK YELEK VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet çelik yelek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

1 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

MASAK ile birlikte yürütülen finansal çalışmalar doğrultusunda, şüphelilerin yaklaşık 1 milyar Türk lirası tutarında para hareketliliği olduğu tespit edildi. Suç faaliyetleri sonucunda elde edildiği değerlendirilen 2 araç ve 10 adet taşınmaza el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.