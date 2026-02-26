Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Organize suç örgütüne dev operasyon! Helikopter destekli eş zamanlı baskın: Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri liderliğini S.B. isimli şahsın yaptığı suç örgütüne yönelik dev bir operasyona imza attı. Helikopter destekli operasyonda 18 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Organize suç örgütüne dev operasyon! Helikopter destekli eş zamanlı baskın: Çok sayıda gözaltı var
İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ekipler; Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerinde bir suç örgütü ile örgüte silah temin eden şahısları teknik ve fiziki takibe aldı.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin hemen ardından İzmir merkezli Trabzon ve Mersin illerinde belirlenen toplam 24 adrese operasyon için düğmeye basıldı.

Organize suç örgütüne dev operasyon! Helikopter destekli eş zamanlı baskın: Çok sayıda gözaltı var

HELİKOPTER DESTEKLİ EŞ ZAMANLI BASKIN

Özel harekat polislerinin de katıldığı ve havadan helikopter desteği sağlanan eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Hakkında kararı verilen 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Organize suç örgütüne dev operasyon! Helikopter destekli eş zamanlı baskın: Çok sayıda gözaltı var

ÇELİK YELEK VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet çelik yelek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

1 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

MASAK ile birlikte yürütülen finansal çalışmalar doğrultusunda, şüphelilerin yaklaşık 1 milyar Türk lirası tutarında para hareketliliği olduğu tespit edildi. Suç faaliyetleri sonucunda elde edildiği değerlendirilen 2 araç ve 10 adet taşınmaza el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TGRT Haber
