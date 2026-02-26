Organize suç örgütüne dev operasyon! Helikopter destekli eş zamanlı baskın: Çok sayıda gözaltı var

Kategoriler
İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ekipler; Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerinde bir suç örgütü ile örgüte silah temin eden şahısları teknik ve fiziki takibe aldı.
Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin hemen ardından İzmir merkezli Trabzon ve Mersin illerinde belirlenen toplam 24 adrese operasyon için düğmeye basıldı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı ve havadan helikopter desteği sağlanan eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet çelik yelek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
MASAK ile birlikte yürütülen finansal çalışmalar doğrultusunda, şüphelilerin yaklaşık 1 milyar Türk lirası tutarında para hareketliliği olduğu tespit edildi. Suç faaliyetleri sonucunda elde edildiği değerlendirilen 2 araç ve 10 adet taşınmaza el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.