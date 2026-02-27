Yunanın yapay zekayla imtihanı! "Türk" sorusuna aldığı cevapla şoke oldu

Yunan bir sürücü Tesla model aracıyla seyahat ettiği sırada aracının yapay zekasına "Yunan mı, yoksa Türk mü olmayı tercih ederdin?" diye sordu. Yapay zekanın verdiği cevap ise sürücüyü çileden çıkardı.

Yapay zekanın tarihe ve şu anki döneme dayanarak yaptığı karşılaştırma ile Türkleri tercih etmesi sürücüyü şoke etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede viral oldu.