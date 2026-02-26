Pencereden düşen bebeği yoldan geçen şahıs montuyla kurtardı

Rusya’nın St. Petersburg kentinde yürekleri ağza getiren olayda, 18 aylık bir bebeğin 10. kattaki evin penceresine çıkmasıyla başlayan korku dolu anlar, çevredeki vatandaşların kahramanlığı sayesinde kurtarıldı. Bebeğin düşmek üzere olduğunu fark eden yoldan geçen duyarlı bir kişi, montunu bir branda gibi gerip beklemeye başladı. Küçük bebeğin dengesini kaybederek boşluğa düşmesiyle yaşanan büyük panik, vatandaşın açtığı montun hızı kesmesi ve bebeğin beton zemine çakılmasını önlemesiyle sonlandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılarak müşahede altına alınan bebeğin annesinin o sırada tuvalette olduğunu, evdeki diğer çocuğun ise bilgisayar oyunu oynadığı için kardeşinin pencereye çıktığını fark etmediğini öğrenildi.